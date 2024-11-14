Yozgat'ta minibüs otomobille kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Sorgun-Çekerek karayolu Beyyurdu köyü mevkiinde meydana geldi. Durak T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs, Duran Durmuş idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Menderes Başkal olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Durak T. ile araçlarda bulunan Yücel Y., Davut Ç., Mehdi Ç., Mevlüt B., Penbe Bulut, Duran Durmuş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Penbe Bulut ve Duran Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.