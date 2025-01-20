Yolda yürürken genç kıza yumruk attı! Korku dolu anları anlatırken saldırgan tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nisa Akdere, 16 Ocak Perşembe sabahı kaldırımda tek başına yürürken tanımadığı Yunus Emre Yerlice tarafından saldırıya uğradı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

"SAĞ GÖZÜME PERDE İNDİ, SOL GÖZÜMDEN KANLAR AKTI"

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan genç kız, "Pazarcık ilçesinde yaşıyorum. Hafta içi her gün aynı saatte aynı yolu kullanarak iş yerine doğru yürüyordum. Tarih 16 Ocak Perşembeydi. İş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğini hatırlamıyorum" dedi.

"SALDIRGANIN YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Hastane sonrası Yunus Emre Yerlice'nin yakalanması için karakola gittiğini söyleyen Akdere, "İfadelerimde görgü tanıklarım, kamera kayıtlarım ve elimdeki darp raporum ile sözlü ifadem var. Tutuklanmasından o kadar çok emindim. Tüm ifadelerimi açık bir şekilde beyan ettim. Şahsın, 17 Ocak Cuma günü mahkemeye çıkacağını biliyordum ve tutuklanma haberini aldım. Aradan bir gün geçtikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Bana bu saldırıyı yapan Yunus Emre Yerlice'nin bir an önce yakalanıp en ağır cezayı almasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"PSİKOLOJİM ALTÜST OLMUŞ DURUMDA"

Psikolojisinin altüst olduğunu söyleyen Akdere, "Şu an bu bana yapılmış olabilir belki hayatta kalmış olabilirim ama benden sonrakiler hayatta kalmayabilir. Belki yaşamını yitirir ve ağır travmalar oluşturur. Ben şu anda sokağa çıkamaz hale geldim. Benim psikolojim altüst olmuş durumda, bana yardımcı olun ve beni destekleyin" dedi.

Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan ve mahkemeye çıkarılan saldırgan Yunus Emre Yerlice'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

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Neler Oluyor hayatta programına katılan Akdere, “Ben gerçekten şahsı tanımıyordum. Böyle bir olayı yaşamaktan gerçekten çok korktum. Korkularım hala geçmedi. Psikolojim altüst olmuş durumda. Bütün her şey saniyelik ve istemsiz bir şekilde oluyor. Her gün aynı yolumu kullanırım, aynı saatlerde yola çıkarım. Yani, sokağa normal güvenli halde çıkarken, o gün bütün dünyam başıma yıkılıyor.

Şu an tedavi sürecim devam ediyor. O günden beri gözümün önünden gitmiyor olanlar. Hala şoktayım, şoku atlatamadım. Bundan sonra nasıl güvenli bir şekilde sokağa çıkarım diye düşünüyorum.

İfade verirken dosyasının kabarık olduğu söylendi. Hastaneden çıkışım olmadan önce birkaç tanıdığı, devamlı madde kullandığını, saldırıdan davranışının olduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi”







SALDIRGAN TUTUKLANDI

Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yunus Emre Yerlice polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Yunus Emre Yerlice ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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