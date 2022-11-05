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Yolcunun şakası uçakta paniğe neden oldu: Yere atsam patlar!

Trabzon-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağına "Elimdeki bardağı yere atsam patlar" şakası paniğe neden oldu.

05.11.2022 - 20:41 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Yolcunun şakası uçakta paniğe neden oldu: Yere atsam patlar!

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Havalimanı'ndan saat 16.55' te kalkış yapan TK-2835 sefer sayılı  Boeing B737-900 tipi THY uçağında kabin memurlarından su isteyen yolculardan biri,  "Elimdeki bardağı yere atsam patlar" şakası paniğe neden oldu. Kabin memuru bunun üzerine durumu pilota bildirdi. Uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için öncelik istedi. THY uçağı havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçağın inişinden sonra polisin yaptığı çalışmalarda, uçakta sadece yolcunun bulunduğu alanda arama yapıldığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

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