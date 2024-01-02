Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 36 yaralı

Kaza, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde D300 karayolu üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Kayseri'den Malatya'ya giden Y.K. kontrolündeki Medine Turizm'e ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan otobüse, arkadan gelen 06 CHL 767 plakalı PTT'ye ait kamyon çarptı. Kazada otobüs şoförü ile toplam 1'i ağır 36 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Kılıç, “Malatya Akçadağ ilçesi Develi mevkiisin de meydana gelen yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 36 kişi ise yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

MALATYA'DA İKİNCİ KAZA

Öte yandan Malatya Adıyaman yolunda otomobilin çarpıştığı bir diğer kazada ise Hüseyin Erdoğan (45) hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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Kaza, dün gece saatlerinde Malatya- Adıyaman kara yolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. R.Ç. yönetimindeki 34 PY 9987 plakalı otomobil, Örnek Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen B.C.B.'nin kullandığı 44 ADR 299 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Hüseyin Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.