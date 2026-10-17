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Yolcu minibüsü ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

17.10.2026 - 21:55Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

Yolcu minibüsü ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Keles Yolu kırsal Güneybayırı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

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İ.C. yönetimindeki yolcu minibüsüyle, karşı şeritten gelen Bilal Asa yönetimindeki 16 RM 668 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç da savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de hafif ticari araçta sıkışan Bilal Asa ile yolcu koltuğunda oturan Aliye Asa’yı (80) bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Aliye Asa’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, iki araçta da toplam 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Jandarma ekipleri yol güvenliği alırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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