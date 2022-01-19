YoÄŸun kar nedeniyle Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±! Mahsur kalan 2 bin kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

Gelen son dakika haberine gÃ¶re;Â Gaziantep'te dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde baÅŸlayan ve gece boyu devam eden Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, hayatÄ± olumsuz etkiledi. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yollar kapanÄ±nca toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± seferlerini durdurdu. Kendi araÃ§larÄ±yla evlerine ulaÅŸmak isteyenler bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lÃ¼k yaÅŸadÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi de yÃ¼rÃ¼yerek evlerine ulaÅŸtÄ±.

Gaziantep'in, Adana, ÅžanlÄ±urfa, AdÄ±yaman, KahramanmaraÅŸ ve Kilis ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± saÄŸlayan yollarda yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle birÃ§ok araÃ§ kaydÄ±. Gaziantep- Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan TIR'larÄ±n yolu kapatmasÄ± sonucu ulaÅŸÄ±m durdu, yÃ¼zlerce araÃ§ta Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi mahsur kaldÄ±. Mahsur kalan kiÅŸiler, ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu saatler sonra kurtarÄ±ldÄ±.

VALÄ° GÃœL'DEN YENÄ° AÃ‡IKLAMA: 10.00 Ä°TÄ°BARIYLA 2 BÄ°N 900'E YAKIN KÄ°ÅžÄ° KURTARILDI

Ä°ÅŸte Gaziantep Valisi GÃ¼l'Ã¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±...

YaklaÅŸÄ±k 24 saat iÃ§inde 45-50 santimetre kar yaÄŸdÄ±. Bu bizim alÄ±ÅŸkÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ± ayrÄ±ca da Ã§ok fazla. Antep'te bÃ¼yÃ¼k araÃ§ trafiÄŸi Ã§ok fazla. TIR'lar kamyonlar ana yolda kaymalar oldu,, devrilmeler oldu. Yol trafiÄŸe kapandÄ±. 7/24 aÃ§Ä±k olan kriz merkezimiz var. HastalarÄ±, Ã§ocuklarÄ±, 112'ye ulaÅŸanlarÄ± AFAD, Jandarma, emniyet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile kurtardÄ±k. Kumanya baÅŸta olmak Ã¼zere diÄŸer ihtiyaÃ§larÄ± giderdik. BugÃ¼n yaÄŸÄ±ÅŸ Ã§ok azaldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1900'e yakÄ±n araÃ§ kurtardÄ±k. 2900'e yakÄ±n da kiÅŸi kurtardÄ±k. 9 bin civarÄ±nda kumanya daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Herkese ulaÅŸtÄ±k, tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan haberdarÄ±z, hepsini takip ediyoruz.

TIR'lar yan yatÄ±p yolu kapattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in birden, ikiden fazla iÅŸ makinesinin Ã§alÄ±ÅŸma ihtimali yok. Biraz sabÄ±rla mÃ¼cadele edilmesi gereken afetle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 186 kiÅŸiyi saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na sevk ettik. SaÄŸlÄ±k tedavisine ihtiyacÄ± olup da alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hiÃ§ bir hemÅŸehrimiz yok.

Ã–ncelikle okullarÄ± tatil ettik 2 gÃ¼n boyunca. 600 bin Ã¶ÄŸrencimiz var. BunlarÄ±n karla baÅŸ baÅŸa olmalarÄ± ciddi risk teÅŸkil edecekti. 7/24 Ã§alÄ±ÅŸan kriz merkezimizi faaliyete koyduk. Tuzlama baÅŸta olmak Ã¼zere hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±. YaÄŸan kar miktarÄ±nÄ±n Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede yaÄŸmasÄ±. 50 santimetre kar yaÄŸdÄ±. Burada kÄ±ÅŸÄ±n 3 ayda yaÄŸacak toplam miktara denk geliyor. Bizim araÃ§, TIR trafiÄŸimiz Ã§ok fazla. 40 TIR yan yattÄ±ÄŸÄ±nda kurtarmak iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gayrete ihtiyacÄ±nÄ±z var. AraÃ§ trafiÄŸinin Ã§ok fazla olduÄŸu bir durumda kurumlar Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yaptÄ±lar ama daha iyisi yapÄ±labilir mi? Ã–zellikle sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerimizin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalarÄ± kazasÄ±z belasÄ±z atlatmamÄ±za imkan saÄŸlayabilirdi.



VALÄ° GÃœL: Ã‡OÄžU GÄ°TTÄ° AZI KALDI

Gaziantep Valisi Davut GÃ¼l, yollarda araÃ§larÄ±yla mahsur kalan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin tek tek kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n uzun sÃ¼rmesinin, 50 santime ulaÅŸan kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve tipi ile araÃ§ trafiÄŸinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Vali GÃ¼l, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Ã‡alÄ±ÅŸmalar neden uzun sÃ¼rdÃ¼? Yolda kalmÄ±ÅŸ yÃ¼zlerce aracÄ± KarayollarÄ± ekiplerimiz tek tek kurtarÄ±yor. 45-50 cm kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve yoÄŸun tipi var. AraÃ§ trafiÄŸi Ã§ok fazla ve kaza durumunda binlerce araÃ§ birikiyor. Ã‡alÄ±ÅŸmalar tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡oÄŸu gitti azÄ± kaldÄ±" dedi.

MAHSUR KALANLARA KUMANYA DAÄžITILDI

Gaziantep Valisi Davut GÃ¼l sosyal medya hesabÄ±ndan "Emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z ve jandarma komutanÄ±mÄ±zla birlikte yolda kalan hemÅŸehrilerimizi ziyaret ettik. AFAD ve KÄ±zÄ±lay'Ä±n kumanya daÄŸÄ±tarak destek olduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸmalar tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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PROF. DR. ÅžEN: GAZÄ°ANTEP'TE KAR YAÄžIÅžI BU AKÅžAM BÄ°TÄ°YOR

CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen, "Gaziantep'te kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bugÃ¼n azalÄ±yor, akÅŸam bitiyor ama soÄŸuk hava devam edecek. SÄ±caklÄ±k sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda -4 ve -5 derecede. Bu nedenle yolda bulunan kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ ulaÅŸÄ±mda tehlike oluÅŸturmaya devam eder. Bolu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam edecek" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.





KAR YAÄžIÅžI DÃœN BAÅžLADI

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi derecelere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kentte, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. Kenti beyaza bÃ¼rÃ¼yen kar, Ã§ocuklar iÃ§in eÄŸlenceye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. EÄŸitime 1 gÃ¼n ara verilmesini fÄ±rsat bilen Ã§ocuklar parklarda kar topu oynadÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle birÃ§ok kiÅŸi yÃ¼rÃ¼mekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerken, trafikteki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler de zorlukla ilerledi.

Kentte akÅŸam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlendi. YollarÄ± kapatan kar nedeniyle yolcu otobÃ¼sleri, minibÃ¼sleri ve tramvaylarÄ±nda aralarÄ±nda bulunduÄŸu binlerce araÃ§ yollarda kaldÄ±. AraÃ§larda bulunan on binlerce kiÅŸi ise Ã§ok kÄ±sa mesafelere bile araÃ§larla yaptÄ±klarÄ± saatler sÃ¼ren yolculuÄŸun ardÄ±ndan yine saatlerce yol yÃ¼rÃ¼yerek, ulaÅŸabildi.

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AFAD'DAN AÃ‡IKLAMA GELDÄ°

AFAD'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lke genelinde yaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, KahramanmaraÅŸ, Artvin, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l ve Osmaniyeâ€™de ulaÅŸÄ±m aksamalarÄ± ve kazalar baÅŸta olmak Ã¼zere olumsuzluklar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilerek, "Mahsur kalan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve kapalÄ± bulunan yollarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in AFAD koordinasyonunda KarayollarÄ±, Jandarma, Belediye, Ä°l Ã–zel Ä°dare, TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay, UMKE ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dÃ¼n geceden bu yana aralÄ±ksÄ±z devam ediyor" denildi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden alÄ±nan bilgilere gÃ¶re yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ BatÄ± ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Anadoluâ€™nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve KahramanmaraÅŸ Ã§evrelerinde yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸine dikkat Ã§ekildi. AyrÄ±ca DoÄŸu Karadenizâ€™in iÃ§ kesimlerinin yÃ¼ksekleri ile DoÄŸu Anadoluâ€™nun dik yamaÃ§larÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi bulunduÄŸu belirtilerek, vatandaÅŸlarÄ±n meteorolojik uyarÄ±larÄ± takip ederek zaruri olmadÄ±kÃ§a yola Ã§Ä±kmamasÄ± istendi. AFAD'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada son durum ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±klandÄ±:

"Bolu il genelinde 232 kÃ¶y yolu kapanmÄ±ÅŸ olup, yollarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam etmektedir. YeniÃ§aÄŸ-Gerede DÃ¶rtdivan kavÅŸaÄŸÄ± Ankara istikametinde Ã§ok sayÄ±da Trafik kazasÄ± meydana geldiÄŸi bilgisi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¶lgede Bolu Ä°l AFAD, Bolu Belediyesi, 112 saÄŸlÄ±k ekipleri, KarayollarÄ± ve Jandarma ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. D100 karayolunda ve diÄŸer otoyollarda mahsur kalan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za KÄ±zÄ±lay ekipleri tarafÄ±ndan kumanya daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸtir."





GAZÄ°ANTEP'TE 33 KÃ–Y YOLU ULAÅžIMA KAPALI

Gaziantep'te toplam 33 kÃ¶y yolunun ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Gaziantep il merkezindeki ana yollar kapalÄ± olup, ekiplerin yol aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. Åžehitkamil ilÃ§esinde 17 ve Åžahinbey ilÃ§esinde 16 kÃ¶y yolu kapalÄ± durumdadÄ±r. Gaziantep-BahÃ§e istikameti, otoyolda NurdaÄŸÄ± kavÅŸaÄŸÄ± ile BahÃ§e kavÅŸaÄŸÄ± arasÄ±nda yoÄŸun kar ve tipi yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± Ã¼Ã§ ayrÄ± yerde zincirleme trafik kazasÄ± bulunmakta olup, ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. KarayollarÄ±nda ve diÄŸer otoyollarda mahsur kalan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za KÄ±zÄ±lay ekipleri tarafÄ±ndan kumanya daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ± devam etmektedir. Malatyaâ€™da 18 Ocak tarihinde aÅŸÄ±rÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonucunda Hekimhan ilÃ§e yolu kapanmÄ±ÅŸ olup, ekiplerin yol aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir" denildi.





KAHRAMANMARAÅžâ€™TA 99 KÃ–Y YOLU KAPALI

KahramanmaraÅŸâ€™ta 99 kÃ¶y yolunun kapalÄ± olduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "KahramanmaraÅŸâ€™ta 18 Ocak tarihinde meydana gelen aÅŸÄ±rÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonucunda GÃ¶ksun-KahramanmaraÅŸ eski yolu, Ã‡aÄŸlayancerit-Boylu yollarÄ± kapalÄ±dÄ±r. TÃ¼rkoÄŸlu-NarlÄ± Yolu kÄ±smen kapalÄ±dÄ±r. AndÄ±rÄ±n-GÃ¶ksun yolu kapalÄ±dÄ±r. DulkadiroÄŸlu ve Elbistan ilÃ§eleri kÃ¶y yollarÄ± genel itibariyle kapalÄ±dÄ±r. OnikiÅŸubat ilÃ§esinde 42, Ã‡aÄŸlayancerit ilÃ§esinde 4, EkinÃ¶zÃ¼ ilÃ§esinde 10, GÃ¶ksun ilÃ§esinde 43 kÃ¶y yolu kapalÄ±dÄ±r" ifadelerine yer verildi.





ARTVÄ°N'DE 77 KÃ–Y YOLU KAPALI

Artvin genelinde de toplam 77 kÃ¶y yolunun kapalÄ± olduÄŸu bildirilen aÃ§Ä±klamada, "Artvin il genelinde KarayollarÄ±na baÄŸlÄ± yollar aÃ§Ä±ktÄ±r. Ä°l merkezine baÄŸlÄ± 10 kÃ¶y yolu, ÅžavÅŸat ilÃ§esine baÄŸlÄ± 29 kÃ¶y yolu, ArdanuÃ§ ilÃ§esine baÄŸlÄ± 16 kÃ¶y yolu, BorÃ§ka ilÃ§esine baÄŸlÄ± 13 kÃ¶y yolu, Arhavi ilÃ§esine baÄŸlÄ± 3 kÃ¶y yolu, Murgul ilÃ§esine baÄŸlÄ± 3 kÃ¶y yolu, Hopa ilÃ§esine baÄŸlÄ± 3 kÃ¶y yolu kapalÄ± olup, yollarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ä°l Ã–zel Ä°daresi ekiplerince Ã§alÄ±ÅŸmalar devam etmektedir" denildi.

DÄ°YARBAKIR'DA 136 MADDÄ° HASARLI TRAFÄ°K KAZASI MEYDANA GELDÄ°, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

DiyarbakÄ±r'da yollarda mahsur kalan vatandaÅŸlarÄ±n kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "DiyarbakÄ±r il genelinde 136 maddi hasarlÄ± trafik kazasÄ± meydana gelmiÅŸtir. Lice ilÃ§esi BingÃ¶l ili yol ayÄ±rÄ±mÄ±nda 11 tÄ±r, 22 vatandaÅŸ mahsur kalmÄ±ÅŸ, mahsur kalanlar Lice Ã–ÄŸretmenevi'ne konaklamalarÄ± iÃ§in sevk edilmiÅŸlerdir. BaÄŸlar ilÃ§esi Develi kÃ¶yÃ¼nde 1 tÄ±r ve 1 aile mahsur kalmÄ±ÅŸ olup, DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± gÃ¶revli ekiplerce mÃ¼dahale edilmiÅŸtir. DiyarbakÄ±r eski Bismil yolu Ã¼zerinde 10 araÃ§ mahsur kalmÄ±ÅŸ olup, DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± gÃ¶revli ekiplerce mÃ¼dahale edilmiÅŸtir. Hani ilÃ§esi DiyarbakÄ±r istikameti KaraÃ§alÄ± mevkiinde 10 araÃ§ mahsur kalmÄ±ÅŸ olup, DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± gÃ¶revli ekiplerce mÃ¼dahale edilmektedir. Siverek yolu KaracadaÄŸ giriÅŸi mevkiinde 1 minibÃ¼s, 12 vatandaÅŸ mahsur kalmÄ±ÅŸ olup, DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± gÃ¶revli ekiplerce mÃ¼dahale edilmiÅŸtir" denildi.

BÄ°NGÃ–L'DE 281 KÃ–Y YOLU KAPALI

BingÃ¶l ili genelinde 281 kÃ¶y yolunun kapalÄ± olduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "112 Ã§aÄŸrÄ± merkezine 15 mahsur kalma ihbarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, KarayollarÄ±, Ã–zel Ä°dare ve saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan mÃ¼dahale edilmiÅŸtir" ifadelerine yer verildi.

ADANA-OSMANÄ°YE-GAZÄ°ANTEP OTOYOLU ULAÅžIMA KAPANDI

AÃ§Ä±klamada Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±ÄŸÄ±, karayollarÄ±nda mahsur kalan vatandaÅŸlara tÄ±bbi yardÄ±m, kumanya ve battaniye ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Osmaniyeâ€™de 112 Ã§aÄŸrÄ± merkezine 29 ihbar gelmiÅŸtir. Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun DÃ¼ziÃ§i, BahÃ§e ve NurdaÄŸÄ± yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve trafik kazalarÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanmÄ±ÅŸtÄ±r. KarayollarÄ±nda mahsur kalan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za tÄ±bbi yardÄ±m, kumanya ve battaniye ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in AFAD, KÄ±zÄ±lay, UMKE ve Aile Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Ã§alÄ±ÅŸmalara devam etmektedir. Hasanbeyli ilÃ§esi Kalecik kÃ¶yÃ¼nde mahsur kalan vatandaÅŸlar kurtarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± diÄŸer kÃ¶y yollarÄ±nda mahsur kalan vatandaÅŸlarÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°l Ã–zel Ä°dare iÅŸ makinalarÄ± eÅŸliÄŸinde ilÃ§e jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir" denildi.