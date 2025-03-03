YKS’ye başvurular bugün bitiyor

Üniversiteli olmak için yarışacak adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin resmi internet adresinden bu akşam 23.59’a kadar yapabilecek. Oturum başına 450 TL olarak belirlenen sınav ücreti ise 4 Mart’a kadar ödenebilecek.