YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), son oturumların da tamamlanmasıyla sona erdi. Sınav takvimi şu şekildeydi: İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başladı ve 165 dakika sürdü. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te, son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine aynı gün saat 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlandı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40 soru yöneltildi.
Sınavların tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, 21 Haziran'da uygulanan TYT ile 22 Haziran'da gerçekleşen AYT ve YDT'nin temel soru kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir.
2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2025-YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Öğrencilerin adreslerine posta yoluyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
YKS 2025 üniversite taban puanları belli oldu mu?
Hedefledikleri üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen adayların tercih sürecinde kullanacağı 2025 YKS üniversite taban puanları ise henüz belli olmadı. YKS sonuçları ilan edildikten sonra ÖSYM tarafından tercih takvimi netleştirilecek ve tercih kılavuzu yayımlanacak. Adaylar, bu kılavuzda yer alacak olan üniversitelerin tavan ve taban puanları, kontenjanları, özel ve genel başvuru şartları gibi bilgilere göre tercihlerini şekillendirecek.