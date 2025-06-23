YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025)

Sınavların tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, 21 Haziran'da uygulanan TYT ile 22 Haziran'da gerçekleşen AYT ve YDT'nin temel soru kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2025-YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Öğrencilerin adreslerine posta yoluyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YKS 2025 üniversite taban puanları belli oldu mu?

Hedefledikleri üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen adayların tercih sürecinde kullanacağı 2025 YKS üniversite taban puanları ise henüz belli olmadı. YKS sonuçları ilan edildikten sonra ÖSYM tarafından tercih takvimi netleştirilecek ve tercih kılavuzu yayımlanacak. Adaylar, bu kılavuzda yer alacak olan üniversitelerin tavan ve taban puanları, kontenjanları, özel ve genel başvuru şartları gibi bilgilere göre tercihlerini şekillendirecek.