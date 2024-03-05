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YKS geç başvuru süreci başladı! ÖSYM Başkanı duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

05.03.2024 - 10:41 | | DHA
YKS geç başvuru süreci başladı! ÖSYM Başkanı duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik duyuru yaptı. 

YKS geç başvuru süreci başladı ÖSYM Başkanı duyurdu
ÖSYM Başkanı Ersoy'un yapmış olduğu paylaşım , "8-9 Haziran'da uygulanacak olan YKS'ye geç başvuru süreci başladı. 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan başvurular, perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını; Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekler. Sınava girecek adaylarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum" dedi.

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