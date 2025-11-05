Yılın geç hasadı yapıldı! Lezzetine doyum olmuyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Tekirdağ'ın meşhur ürünlerinden Şarköy Zeytini için bir hasat etkinliği düzenlendi.

Programın ilk durağında 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi. Ziyaret esnasında zeytin toplama ve zeytin sıkımı, zeytinyağı asit ölçümü, sabun üretimi ve süt analizi yapıldı. Şarköy markalı zeytinyağı ticareti yapan işletme sahibi Salih Zeki Özmen protokol üyelerine bir sunum yaptı. Okul ziyaretinin ardından Mürefte Mahallesi'ne geçilerek tarım paydaşları ve vatandaşların katılımıyla hasat etkinliği yapıldı.

Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, il ve ilçe protokol üyeleri, öğretim görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

