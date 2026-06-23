İzmir'de nefes aldıracak proje! Yıllardır atıl duran köşk yaşam merkezine dönüşüyor

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Alanın kent için önemli bir kazanım olacağını belirten Başkan Tugay, "Burası bugüne kadar yeterince fark edilmemiş ancak son derece değerli bir alan. Sahipleri tarafından belediyemize bağışlanan bu bahçede çok eski ve kıymetli ağaçlar bulunuyor. Mevcut yeşil dokuyu koruyacak, aynı zamanda daha da geliştireceğiz. Kent sakinlerinin bu alanı güvenle ve keyifle kullanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. İnsanların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, oturup dinlenebileceği ve keyifli anlar yaşayabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Kültürpark, Hasanağa Bahçesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve İnciraltı Kent Ormanı gibi bu alanın da kent yaşamına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü insanların bu tür yeşil ve nefes alabilecekleri alanlara ihtiyaç duyduğunu biliyoruz" dedi. Projenin farklı yaş gruplarına hitap edeceğini ifade eden Başkan Tugay, "Burası spor yapmak, dinlenmek ve gençlerin ders çalışabilmesi için uygun bir ortam sunacak. Ayrıca vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla yararlanabileceği bir kafeteryanın da yer aldığı çok fonksiyonlu bir yaşam alanı olacak. Gençlik yıllarımda bu bölgede yaşadım, o dönemde yürüyüş ya da spor yapılabilecek alanlar yoktu. Bu nedenle tenis kortları, padel sahaları ve çocuk oyun alanları oluşturacağız. Gece saatlerine kadar kullanılabilecek, güvenli ve her yaştan vatandaşın yararlanabileceği bir alan tasarlıyoruz. Yakın zamanda hizmete açmayı planladığımız parkta çalışmalarımız açılış sonrasında da sürecek. Kentte yeşil alanların, dinlenme ve spor alanlarının artması insanların kenti daha huzurlu kullanmasını sağlıyor. Bu ihtiyacın farkındayız ve bu tür alanları kentimize kazandırmaya devam edeceğiz. Buca gibi büyük bir ilçenin de böyle bir yaşam alanına ihtiyacı var" diye konuştu.