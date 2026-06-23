Erzurum'da yollar kapattı: Ulaşımı felce uğratan rutin!

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Öğrencilerimiz her gün okula gitmek için bu yolu kullanıyor. Hastalarımız ve yaşlılarımız da hastaneye ulaşmak için bu yoldan geçmek zorunda kalıyor" dedi. Durgun, yolda bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadan soruna kalıcı çözüm üretilmesini istediklerini kaydetti.