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Yerde duran Türk bayrağını gören 5 yaşındaki çocuk koşarak yerden kaldırdı

06.06.2026 - 20:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Yerde duran Türk bayrağını gören 5 yaşındaki çocuk koşarak yerden kaldırdı

Bolu’da evinin balkonundan yerde duran Türk bayrağını gören 5 yaşındaki Miraç Akpınar, koşarak aşağı inip bayrağı yerden kaldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Bolu’da yaşayan 5 yaşındaki Kur’an kursu öğrencisi Miraç Akpınar, hafta sonu evlerinin balkonunda oturduğu sırada yerde duran Türk bayrağını fark etti. Bayrağın yerde olduğunu gören küçük çocuk, vakit kaybetmeden aşağıya indi.

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Koşarak bayrağın bulunduğu noktaya giden Miraç Akpınar, Türk bayrağını yerden kaldırdı. Küçük çocuğun duyarlı davranışı çevresindekilerin takdirini toplarken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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