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Bartın'da derede akıntıya kapılan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı

06.06.2026 - 19:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

Bartın'da derede akıntıya kapılan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı

Bartın'da dereye düşen topunu almak için suya girip, akıntıya kapılan E.T. (12), ikiz kardeşinin yardım istemesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

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Olay, Okçular köyündeki dere kenarında meydana geldi. E.T, ikiz kardeşi ile dere kenarına top oynamaya gitti. Dereye düşen topu almak için suya giren E.T., derenin debisinin yüksek olması nedeniyle akıntıya kapıldı.

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E.T.’nin derede akıntıyla uzaklaştığını gören ikiz kardeşi, köydeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, derede akıntıya kapılan çocuğu halat yardımıyla kurtararak kıyıya çıkardı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan E.T., daha sonra tedbir amaçlı ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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