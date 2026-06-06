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Haziran ayında kayak keyfi renkli görüntülere sahne oldu

06.06.2026 - 18:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (İHA)

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, yaz ayı başında geleneksel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Palandöken’in zirvesinde ‘Geleneksel Babalar Yarışı’nda heyecan dolu anlar yaşandı.

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Haziran ayında dahi kayak yapılabilen nadir merkezlerden biri olan Palandöken, hafta sonu renkli görüntülere ve heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.

2Haziran ayında kayak keyfi renkli görüntülere sahne oldu

Palandöken'in dört mevsim spor ve turizm merkezi olma özelliğini bir kez daha gözler önüne seren etkinlikte, kayak sporuna gönül veren katılımcılar farklı yaş kategorilerinde podyum mücadelesi verdi.

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3Haziran ayında kayak keyfi renkli görüntülere sahne oldu

Yaz mevsiminden dolayı zaman zaman kayakçıların zorlandığı pistte bazı sporcular dengelerini kaybederek düştü.

4Haziran ayında kayak keyfi renkli görüntülere sahne oldu

Mücadele 5 farklı kategoride yaşandı

Sabah saat 08.00'de başlayan yarışlarda sporcular şu kategorilerde yarışt; 25+ Yaş Kategorisi, 45+ Yaş Kategorisi, 65+ Yaş Kategorisi, Antrenörler ve Sporcular Kategorisi ve Kadınlar Kategorisi.

5Haziran ayında kayak keyfi renkli görüntülere sahne oldu

Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, TKF Başkan Yardımcısı Emre Çarıkçıoğlu, Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ve katılımcılar Haziran ayından Palandöken’in zirvesinde kayak yapmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ettiler. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporcular ödülleri verildi.

6Haziran ayında kayak keyfi renkli görüntülere sahne oldu
7Haziran ayında kayak keyfi renkli görüntülere sahne oldu