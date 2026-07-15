Yaylacılık sezonu başladı: Ayder Yaylası kendine hayran bırakıyor!
15.07.2026 - 17:26Güncellenme Tarihi:
Doğu Karadeniz'in sarsılmaz koruyucusu Kaçkar Dağları Milli Parkı, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte adeta bir renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyor. Bir yanda beyaz örtüsünü bırakmayan karlı zirveler, diğer yanda coşkun akan buz gibi dereler ve yaylayı baştan başa süsleyen sarı çiçekler, Ayder Yaylası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere saniyeler içinde unutulmaz manzaralar sunuyor. Bölge, hem görsel güzelliği hem de yüzlerce endemik bitki türüyle adeta yeryüzü cenneti unvanını koruyor.
1
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.
2
Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak 2026 Temmuz? Zamlı Maaş Farkı Hangi Ay Yatacak? Yeni Emeklilik Sistemi Nasıl?
Kar örtüsüyle kaplı dağ zirveleri, coşkun akan dereleri ve çiçeklerle süslenen milli park ve içerisinde yer alan Ayder Yaylası, ziyaretçilerine seyri güzel manzaralar sunuyor.
3
Sarı renkteki çiçeklerle adeta kartpostallık görüntüler oluşturan yayla, çok sayıda endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.
4
Yılın bu zamanlarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bölgede çiftçilik yapanlar da büyükbaş hayvanlarını yaylaya çıkarıyor.