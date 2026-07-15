SON DAKİKA: Ahbap Derneği soruşturmasında Esin Önder Çağlayan'ın ifadesi ortaya çıktı: '70 milyon dolar borç gönderdim' Esin Önder Çağlayan kimdir?

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Benden almış olduğu borç paraları bana geri ödemedi. Borç paraların karşılığında bana müteahhitlerden birçok gayrimenkul alacağı olduğunu, benim borçlarıma karşılık olarak bu gayrimenkullerin devirlerini benim üzerime yapacağını söyledi. Ben de uzun bir süredir Haluk’a borç olarak gönderdiğim bu paraları geri alamadığım için teklifi kabul ettim. Bu gayrimenkullerin Haluk tarafından nasıl ve ne şekilde elde edildiğini bilmiyorum. Yalnızca Haluk bana bu gayrimenkullerin Yeliz Kaya tarafından benim üzerime devredileceğini söyledi. Bunun üzerine Yeliz Kaya tarafından ilerleyen süreçlerde benim üzerime hatırladığım kadarıyla 62 adet gayrimenkul devri gerçekleştirildi.