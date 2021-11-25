Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'nde yer alanÂ veÂ nÃ¼fusu 425 bine yakÄ±nÂ Aksaray'da,Â 420 bin hektar tarÄ±m arazisi bulunuyor. TarÄ±m arazisinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde buÄŸday, arpa, yonca, ÅŸeker pancarÄ± ve Ã§erezlik kabak ile ayÃ§iÃ§eÄŸi yetiÅŸtiriliyor. Ãœlke genelinde olduÄŸu gibi Aksaray da iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinden etkilendi. Ã–zellikle Tuz GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n gÃ¼neyinde, Konya kapalÄ± havzasÄ±nda yer alan SultanhanÄ± ilÃ§esinde, bilinÃ§siz tarÄ±msal sulama ve kuraklÄ±k nedeniyle yer altÄ± su seviyesi her geÃ§en gÃ¼n azalÄ±yor. Azalma nedeniyle bÃ¶lgedeÂ topraÄŸÄ±n Ã§Ã¶kmesiÂ sonucu yÃ¼zey yarÄ±klarÄ± ve obruklar oluÅŸtu.Â

300 METRE UZUNLUÄžUNDAÂ

Aksaray Ãœniversitesi MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi ve Ã§evre mÃ¼hendisi Prof. Dr. Hatim Elhatip, bÃ¶lgedeki yÃ¼zey yarÄ±klarÄ±ndan birinin 300 metre uzunluÄŸunda, 5 metre eninde ve 15 metre derinliÄŸinde olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

''Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'nin ve TÃ¼rkiyeâ€™nin en dÃ¼ÅŸÃ¼k yaÄŸÄ±ÅŸ alan bÃ¶lgesi Aksarayâ€™dÄ±r. TÃ¼rkiye ortalamasÄ± yÄ±lda 650 milimetreyken, 230-240 aralÄ±ÄŸÄ±nda ve maksimum 280 milimetreye ulaÅŸÄ±yor. KuraklÄ±ÄŸÄ±n etkisinden en Ã§ok Orta Anadolu etkilendi. En yaygÄ±n kÄ±smÄ± ise Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'ndeki en bÃ¼yÃ¼k Konya havzamÄ±z oldu. BeslenmeÂ zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± bÃ¶lgede yer altÄ± sularÄ± 90 ve 100 metreye kadar Ã§ekildi hatta bazÄ± bÃ¶lgelerde 100 metrenin de altÄ±na iniyor.Â Yer altÄ± sularÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n nedeni, bazÄ± Ã§iftÃ§ilerimizin geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden sularÄ±mÄ±zÄ± aÅŸÄ±rÄ± kullanmaya yÃ¶nelmesidir. Bu nedenden dolayÄ± Konya KarapÄ±nar havzasÄ±nda obruklar oluÅŸuyor. Ä°Ã§ Anadolu ve Tuz GÃ¶lÃ¼ havzasÄ±yla ilgili 2018 veÂ 2020 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaÂ TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'ylaÂ Tuz GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n beslenmesiyle ilgili ortak bir projemiz vardÄ±. 2 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda bu bÃ¶lgedeki ana beslenme doÄŸrudan Toroslar'danÂ gÃ¼neyden gelen yer altÄ± suyu beslenme sistemi sÃ¶z konusudur ancak bu beslenme miktarlarÄ± kuraklÄ±kla birlikte iyice azalmaya baÅŸladÄ±. Ã‡oÄŸu akarsularÄ±mÄ±z ve gÃ¶llerimiz kurumuÅŸ vaziyettedir.''

TUZ GÃ–LÃœ'NÃœN GÃœNEYÄ°NDEÂ OBRUK VE Ã‡Ã–KME

Prof. Dr. Elhatip, Tuz GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n gÃ¼ney kÄ±smÄ±nda, SultanhanÄ± ilÃ§esinde yeni bazÄ± obruklar ve yÃ¼zey yarÄ±klarÄ±nÄ±n oluÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.Â Elhatip, ''BunlarÄ± da bÃ¶lgede aÅŸikar bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼yoruz. Tuz GÃ¶lÃ¼,Â aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarda bir bakÄ±yorsunuz tÃ¼m yÃ¼zeyi suyla dolu gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor ama kurak mevsimlerde kÃ¼Ã§Ã¼k bir bÃ¶lgede su gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. O da Tuz GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n gÃ¼ney kÄ±smÄ±Â sÃ¼rekli sulu kalÄ±yor'' dedi.

VahÅŸi sulamanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi gerektiÄŸini kaydedenÂ Prof. Dr. Elhatip, ''Eskil ilÃ§esi ve Konya havzasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k oranda vahÅŸi sulamada Ã§iftÃ§ilerimiz, aynÄ± arazi Ã§evresinde bÃ¶lgelere sahip olmalarÄ±na raÄŸmen bir sondajla alanÄ± besleyeceÄŸine her bÃ¶lgede sondaj aÃ§Ä±yor. Dip dibe sondaj aÃ§Ä±lÄ±yorlar. AÅŸÄ±rÄ± bir ÅŸekilde vahÅŸi sulama sistemi var. Hangi Ã¼rÃ¼n Ã¼retiyorsa fark etmiyor. Sanki yer altÄ± denizmiÅŸ gibi tÃ¼kenmeyecekmiÅŸ gibi su Ã§ekiyorlar.Â BÃ¶ylelikle farkÄ±nda olmadan doÄŸal afetlere ve obruklara neden oluyorlar'' diye konuÅŸtu.