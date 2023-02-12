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Yenidoğan bakım ünitesinde deprem paniği yaşandı, hemşireler hayatlarını böyle hiçe saydı

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'te bir hastanede görev yapan hemşirelerin deprem anında yaşadıkları panik kameralara yansıdı. Prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşireler, hayatlarını hiçe sayarak elleriyle bebek bulunan kuvözleri tuttu.

12.02.2023 - 01:39 | | GAZİANTEP (İHA)
Yenidoğan bakım ünitesinde deprem paniği yaşandı, hemşireler hayatlarını böyle hiçe saydı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde büyük panik yaşadı.

Yenidoğan bakım ünitesinde deprem paniği yaşandı, hemşireler hayatlarını böyle hiçe saydı

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde sallantıların hissedildiği anlarda büyük korku yaşayan hemşireler, koşarak prematüre ve hasta olan bebeklerin yer aldığı kuvöz odasına koştu.

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Ayakta bile durmakta zorlanan hemşireler, yaşanan şiddetli sallantıya rağmen, hemen kuvözlere sarıldı. Hemşireler, sallantıda kuvözlerin devrilememesi için yoğun çaba harcadı.

Yenidoğan bakım ünitesinde deprem paniği yaşandı, hemşireler hayatlarını böyle hiçe saydı

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