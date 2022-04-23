Yeğeni tarafından milyonlarca lira dolandırıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasına göre, Reama Omar Alhayek, birikimlerini Türkiye’de değerlendirmeye karar verdi. Alhayek, uzun bir süredir İstanbul’da olan yeğeni Yosef Hayek ile yaptığı görüşme sonrası gayrimenkul alımında karar kıldı. Taraflar, alınacak mülkler üzerine ayrıntılı görüşmelerde bulundu. Dosyaya giren banka dekontlarına göre de Reama Omar Alhayek, akrabasının hesabına ilk olarak 15 Aralık 2014’te 135 bin 500 Dolar gönderdi. Kayıtlara göre Alhayek, 19 Şubat 2015’te 132 bin 500 dolar, 6 Mayıs 2015’te 211 bin 500 dolar 23 Ekim 2018’de ise 2 milyon 450 bin TL gönderdi. Alhayek, her para gönderişinde ise açıklama kısmına alınacak gayrimenkule ilişkin de bilgi yazdı.

Soruşturma dosyasına giren belge ve yazışmalara göre Yosef Hayek, gelen paralarla alım yaptığını bildirdi. İstanbul Şile’de aldığı villanın fotoğraflarını da Alhayek ile paylaşan Yosef Hayek, söz konusu tapulara ilişkin fotoğrafları da kendisi ile paylaştı. Ancak, bir süre sonra Reama Omar Alhayek, konu ile ilgili araştırma yapmak istedi. Yapılan araştırmalara göre Alhayek adına düzenlenen tapuların sahte olduğu belirtildi. Reama Omar Alhayek alındığı iddia eden hayvancılık şirketinin içinin boş, bu şirkete ait herhangi bir çiftlik arazisinin de olmadığı ileri sürüldü.

‘EVRAKTA SAHTECİLİK’

Taraflar arasında yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç çıkmadı. Alhayek, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ ver ‘resmi evrakta sahtecilik’ iddiası ile Yosef Hayek ile eşi H. Hayek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık dilekçesinde, Alhayek’in, akrabalık ilişkisine güven duyarak yüklü miktarda para gönderdiği kaydedildi.

BAŞKALARI DA VAR İDDİASI

Savcılık soruşturmasının etkin bir biçimde yürütüldüğüne işaret eden Avukat Hikmet Güngör, “Müvekkil ile ilgili araştırma yaptığımız süreçte ilginç bilgilere ulaştık. Şüpheli, benzer bir durumu başka kişilere yönelik de yapmış. Doğrudan temas kurmaya çalıştığımız bu kişi ile tesadüf eseri geçen günlerde Bodrum-İstanbul uçağında karşılaştık” diye konuştu. Suçlamaların odağındaki Yosef Hayek’e ise ulaşılamadı.