SANKO Üniversitesi’nde romatoloji sempozyumu düzenlenecek! Tüm konular ele alınacak

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Kısacık’ın başkanlık yapacağı sempozyuma Türkiye’de alanında seçkin romatoloji uzmanları konuşmacı olarak katılacak.

Gaziantep’in yanı sıra Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır’dan katılımın olacağı sempozyumda, “Artritlere Yaklaşım, Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı”, Bel Ağrısına Yaklaşım, Ayırıcı Tanılar, Spondiloartropatiler”, Romatolojide Karışan Hastalıklar”, “Sle- Skleroderma- Sjögren Sendromu Hangi Vakada Düşünülmeli, Ayırıcı Tanı ve İpuçları”, “Vaskülitler, Ayırıcı Tanıları Karışan Hastalıklar”, “Behçet Hastalığı- ailevi Akdeniz Ateşi Tanı ve Ayırıcı Tanıları” konuları detaylı olarak konuşulacak. Vakalar üzerinden yapılacak tartışma ile romatolojinin tüm konuları ele alınacak.

SANKO Romatoloji Sempozyumu, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sempozyuma katılmak isteyenler bunyamin.kisacik@sanko.edu.tr e-posta adresine mail göndererek kayıt yaptırabilecek.

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