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Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022, 65 yaş aylığı bayramdan önce verilecek mi 2022?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 17.00'de başlayan toplantı sona erdi. Toplantının ana gündem maddesini Ramazan Bayram tatilinin süresi olurken, yaşlılık maaşına yönelik de açıklama geldi. Peki, Yaşlılık maaşı bayramdan önce verilecek mi 2022? yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022?

25.04.2022 - 18:54 |
Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022, 65 yaş aylığı bayramdan önce verilecek mi 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, saat 17.00 itibarıyla başladı. Toplantıda Pençe-Kilit operasyonu, ekonomik gelişmeler ve Ramazan Bayramı tatili süresi ile alınacak önlemler görüşüldü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yaşlılık maaşı için de açıklama geldi.

YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz." Dedi.

Engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi 2022, engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli maaşı ne kadar?
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