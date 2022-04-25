Engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi 2022, engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli maaşı ne kadar?

Ramazan Bayramı ikramiyesi SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek, engelliler ise bayram ikramiyesi alacak gruplar arasında yer almıyordu. Engelliler merakla maaşlarının ne zaman yatacağını, bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediliyordu. Peki, Engelli maaşı ne zaman yatacak, engelli maaşı ne kadar? Engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi 2022?

Engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi 2022, ne zaman yatacak?

65 yaş maaşı ve Engelli maaşı Ramazan Bayramı öncesi Cuma günü hesaplarına yatırılacak.

Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı bin 298 TL'ye, evde bakım yardımı 2 bin 354 TL'ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de bin 649 TL'ye yükseldi