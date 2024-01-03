Yargıtay'dan ikinci kez Can Atalay kararı!
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına hükmetti.
03.01.2024 - 16:55 |
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, avukat Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen ikinci ihlal kararının hukuki değerinin olmadığını, neticede Anayasa'nın 153/6. maddesi çerçevesinde uygulanabilecek bir kararın olmadığını ifade ederek, AYM'nin kararına uyulmamasına karar verdi.