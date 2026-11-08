 Beyoğlu’ndaki silahlı saldırının izi uyuşturucu imalathanesine çıktı

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Olay, 2 Kasım Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mazlum K. ve Mahsun K.’ye tanımadıkları bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıya uğrayan Mazlum K. ve Mahsun K.’nin ifadelerini aldı.

HUSUMETLERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİLER

Mazlum K. ve Mahsun K.’nin polisteki ifadelerinde, kimseyle husumetleri bulunmadığını ve neden saldırıya uğradıklarını bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Çalışmalarını sürdüren polis saldırıyı gerçekleştiren kişinin Efecan Y. olduğunu belirledi. Saldırının ardından başka bir sokakta bekleyen Efecan Y.’yi, motosikletle gelen Ömer K.’nin (18) sokaktan uzaklaştığı tespit edildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, Efecan Y.’nin motosikleti kiraladığını belirledi. Kiralık motosikleti Yenişehir Mahallesi’nde park halinde bulan polis çevrede incelemelere başladı. Motosiklete binmek üzere sokağa gelen Ömer K. yakalandı. Efecan Y.’nin ise Örnektepe Mahallesi’nde bir gecekonduda olduğu tespit edildi. Çevrede incelemelerde bulunan polis, gecekondudan çıkan Efecan Y.’yi de yakaladı.

GECEKONDUDA UYUŞTURUCU İMALATI

Alınan arama kararının ardından gecekonduya giren polis, Gülse B.’nin (19) sentetik ecza kapsüllerine uyuşturucu hammaddesi doldurarak imalat yaptığını belirledi. Gülse B. gözaltına alınırken, arama çalışmalarında 7 çuval içerisinde toplam 135 kilogram sentetik ecza uyuşturucu hammaddesi pregabalin, 40 bin uyuşturucu hap, doldurulmaya hazır 250 bin boş kapsül, 400 boş sentetik ecza kutusuyla, hap dolumunda kullanılan makine ve aparatlar ele geçirildi.

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3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülse B., 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti'; Efecan Y. ve Ömer K. ise 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Efecan Y.’nin polise verdiği ilk ifadede, sarhoş olduğunu ve neden ateş ettiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şüphelilerden Efecan Y.’nin 1, Ömer K.’nın 8, Gülse B.’nin ise emniyete 7 geliş kaydı olduğu belirlendi. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın silahla ateş açtığı anlar görülüyor.