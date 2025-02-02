Yargıtay’dan emsal 'boşanma' kararı: Kanıt olmalı!

Emre Ş. ve Buket Ş. çifti evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek karşılıklı boşanma davası açtı. Karı - koca karşılıklı dava dilekçesi sundu. Emre Ş. dilekçesinde, eşinin vajinismus rahatsızlığının bulunduğunu, cinsel birliktelikten ve tedavi olmaktan kaçındığını belirterek kadının hastaneye sevk edilerek hastane raporu alınmasını, bu rapora göre kusur belirlemesi yapılmasını istedi. Ancak mahkeme, alınacak raporun dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesi ile talebi reddetti. Mahkeme Emre Ş.’nin davasını reddederken Buket Ş.’nin davasını kabul ederek çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Emre Ş.’yi kusurlu bularak eşine nafaka ve tazminat ödemesine hükmetti.

Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; yerel mahkemenin bu kararının ardından Emre Ş., davayı temyize taşıdı. Ancak, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’nden de istediği sonucu alamayan Emre Ş. dosyayı ikinci kez temyiz ederek Yargıtay’a götürdü.

‘EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULDU’ DENİLDİ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dayanılan olgu ve vakıaların kanıtlanması konusunda taraflara imkân tanınmasının, ‘adil yargılama hakkını içeren’ hukuki dinlenilme hakkının bir gereği olduğunu belirtti. Buna göre Emre Ş.’nin delil olarak dayandığı hastane raporunun alınabilmesi için Buket Ş.’nin hastaneye sevkinin yapılarak konuya ilişkin alınacak rapor ile birlikte tüm deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan, eksik inceleme ile hüküm kurulmasının isabetli bulunmadığını belirterek kararı bozdu. Dosya ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’ne gönderildi.

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Levent Karakoç, “Kusur nedeninin var olup olmadığının konunun uzmanlarından alınacak raporlar ile tespiti gerekmektedir. Rapor neticesine göre ise mahkemece kusur değerlendirmesi yapılması gerekmektedir” dedi.