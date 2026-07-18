Yapay zeka Gölmarmara'da yangını 158 derecede yakaladı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından orman ve arazi yangınlarına karşı devreye alınan yapay zeka destekli termal kamera sistemi, Gölmarmara ilçesinde çıkan arazi yangınını başlangıç aşamasında tespit ederek erken müdahaleye katkı sağladı.

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Manisa genelinde 50 stratejik noktaya yerleştirilen ve 360 derece hareket kabiliyetine sahip yapay zeka destekli termal kameralar, yangının oluşturduğu sıcaklık artışı ile duman hareketini saniyeler içerisinde algıladı. Sistem tarafından oluşturulan otomatik alarm, anında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine iletilirken ilgili kurumlar da eş zamanlı olarak bilgilendirildi.

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Sistem kayıtlarına yansıyan görüntülerde, termal kameranın yangın noktasında 158 dereceyi aşan sıcaklığı tespit ederek otomatik alarm oluşturduğu görüldü. Aynı anda alınan optik kamera görüntüleriyle yangının bulunduğu bölge doğrulanırken, ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi ve müdahale süreci de hız kazandı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yapay zeka destekli termal kamera sistemi, 17 ilçede bulunan 50 stratejik noktada 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapıyor. Yapay zeka destekli yazılım sayesinde en küçük duman hareketi ve sıcaklık değişimleri anlık olarak analiz edilerek muhtemel yangınlara erken uyarı veriliyor.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde ormanlık alanların, tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin korunmasına yönelik teknolojik yatırımlarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yapay zeka destekli erken uyarı sistemiyle yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.