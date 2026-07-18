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Muğla'da park halindeki elektrikli araç alev alev yandı

18.07.2026 - 01:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halindeki elektrikli bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi kullandığı hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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Edinilen bilgilere göre, Dalaman ilçesinde park halinde bulunan bir elektrikli araçtan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, elektrikli araç yangınlarında kritik önem taşıyan yangın battaniyesi yöntemini kullandı. Ekiplerin profesyonel ve titiz müdahalesi sayesinde alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangın sonrasında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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