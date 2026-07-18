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Bingöl'de traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

18.07.2026 - 01:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Bingöl'de traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bingöl'de meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, merkeze bağlı Kartal köyü Sancak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekeri patlayan N.B.(37) idaresindeki traktör şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bendeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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