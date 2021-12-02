Yanlış anesteziyle felç ettiği iddia edildi! Haberleri kaldırmak isteyen o doktora şok
İstanbul’da iddiaya göre diş hekimi Burçak Usanmaz’ın Burcu Demirkundak’ın 20’lik dişine anestezi yaparken yanlış ilaç kullanması sonucu Demirkundak’ın sağ tarafı felç oldu. Olaydan ötürü hakkında 1 yıla kadar hapis ceza istemiyle dava açılan diş hekimi, konuyla ilgili çıkan haberlerden rahatsızlık duyunca Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Maddi manevi yıprandığı için işini yapamaz hale geldiğini belirten Usanmaz, çıkan haberlerin kaldırılmasını isterken Hakimlik, diş hekiminin talebini reddetti.
İstanbul'da bir üniversitede araştırma görevlisi Burcu Demirkundak (33) 2 Temmuz 2021 tarihinde Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne giderek ağrıyan 20'lik dişine müdahale edilmesini istemişti. Diş hekimi Burçak Usanmaz iddiaya göre genç kadının dişine anestezi yaparken yanlış ilaç uygulayınca Demirkundak'ın sağ tarafına sinir felci inmişti. Genç kadının şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında diş hekimi Burçak Usanmaz hakkında kimin tarafından hazırlandığını bilmediği maddeyi hastaya enjekte ettiği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
DİŞ HEKİMİNDEN ÇIKAN HABERLERE TEPKİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Meydana gelen olayla ilgili yapılan haberlerden rahatsız olan diş hekimi Burçak Usanmaz, hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Usanmaz başvuru dilekçesinde, kliniğe gelen hasta Burcu Demirkundak'a kalıcı hasara sebep vermeyecek bir yanlışlık yapıldığını, yanlışlık neticesinde hastaya ağız çalkalama gargara suyu verildiğini belirtti.
'SAYGINLIĞIM GİTTİ, PSİKOLOJİK TEDAVİYE BAŞLADIM'
Olaydan sonra çeşitli mecralarda konuyla ilgili haberler yapıldığının aktarıldığı başvuru dilekçesinde, Burçak Usanmaz'ın
arama motorlarına ismini yazınca direk bu haberlerin karşısına çıktığı, bu nedenle işini yapamaz hale geldiği, bu durumun yarattığı zararın Usanmaz'ı sadece maddi olarak değil manevi olarak da yıprattığı ve mesleki saygınlığını yitirerek psikolojik tedaviye başladığı vurgulandı.