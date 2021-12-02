Yanlış anesteziyle felç ettiği iddia edildi! Haberleri kaldırmak isteyen o doktora şok

İstanbul'da bir üniversitede araştırma görevlisi Burcu Demirkundak (33) 2 Temmuz 2021 tarihinde Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne giderek ağrıyan 20'lik dişine müdahale edilmesini istemişti. Diş hekimi Burçak Usanmaz iddiaya göre genç kadının dişine anestezi yaparken yanlış ilaç uygulayınca Demirkundak'ın sağ tarafına sinir felci inmişti. Genç kadının şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında diş hekimi Burçak Usanmaz hakkında kimin tarafından hazırlandığını bilmediği maddeyi hastaya enjekte ettiği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

DİŞ HEKİMİNDEN ÇIKAN HABERLERE TEPKİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Meydana gelen olayla ilgili yapılan haberlerden rahatsız olan diş hekimi Burçak Usanmaz, hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Usanmaz başvuru dilekçesinde, kliniğe gelen hasta Burcu Demirkundak'a kalıcı hasara sebep vermeyecek bir yanlışlık yapıldığını, yanlışlık neticesinde hastaya ağız çalkalama gargara suyu verildiğini belirtti.

'SAYGINLIĞIM GİTTİ, PSİKOLOJİK TEDAVİYE BAŞLADIM'

Olaydan sonra çeşitli mecralarda konuyla ilgili haberler yapıldığının aktarıldığı başvuru dilekçesinde, Burçak Usanmaz'ın

arama motorlarına ismini yazınca direk bu haberlerin karşısına çıktığı, bu nedenle işini yapamaz hale geldiği, bu durumun yarattığı zararın Usanmaz'ı sadece maddi olarak değil manevi olarak da yıprattığı ve mesleki saygınlığını yitirerek psikolojik tedaviye başladığı vurgulandı.