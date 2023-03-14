Yakalanmamak için parmak izlerini eritti, estetik ameliyat oldu! Yıllardır aranan cani yakalandı

50'den fazla kişiyi öldüren bir çeteye üye olan ve 17 yıldır aranan katil Igor Kuzmenko, sahte Ukrayna pasaportuyla Rusya'dan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Aynı zamanda Vladimir Kishko, Viktor Kuzmenko ve Roman Marchuk adlarını da kullandığı belirtilen Kuzmenko'nun yakalanmamak için estetik ameliyat olduğu açıklandı.

Kuzmenko'nun kaçış taktiği estetik ameliyatla sınırlı kalmamıştı. Parmak izlerinden kurtulmak için parmaklarını asitle yaktığı ortaya çıktı. Ancak Kuzmenko bunun bir 'iş kazası' olduğunu söyledi.

LES ÇETESİ

Kuzmenko şimdi Les adlı çetenin üyesi olmaktan yargılanıyor. Çetenin ilk kurbanının 1999 yılında öldürülen Rodnik bankasının müdürü Boris Terpugov olduğu belirtildi. Terpugov, Rus karargâhının yakınlarında silahla öldürülmüştü.Kuzmenko ise 17 yıl önce Rusya'daki Rostov-on-Don şehrinde baltalı bir saldırıya karışmıştı. Ancak mahkemeye çıkarılmadan kaçmayı başarmıştı.

Bir diğer kurbanın ise Soçili iş insanı Alexander Raznikov olduğu iddia ediliyor. Raznikov, levyeyle dövülerek öldürülmüştü.

Kuzmenko'nun çetesindeki diğer kişilerin yakalandığı ve 23 yıllık hapis cezalarını çektiği belirtildi. Bunlardan biri İspanya'dan getirtilmişti.

ÜLKE ÜLKE DOLAŞTI

Polis, Kuzmenko'nun sahte pasaport kullanarak Ukrayna dahil farklı ülkelerde yaşadığını belirtti. Son olarak Rostov'a sahte kimlikle dönerken yakalandı.

Soruşturma Komitesi asistanı Yulia Ivanova, "Kuzmenko estetik ameliyat oldu, görüntüsünü radikal olarak değiştirdi ve parmak izlerini yok etti. Ülke değiştirmek için evrakta sahtecilik yaptı ve yüzünü değiştirmek için pahalı estetik ameliyat geçirdi" dedi.

Kuzmenko şimdi cinayet, cinayete teşebbüs, hırsızlık, silah ticareti ve çete üyesi olmak suçlarından yargılanıyor. Suçlu bulunduğu takdirde ömür boyu hapis cezası alacağı belirtiliyor.