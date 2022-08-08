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Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi

Şişli’de yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralan olmazken, ufak çaplı maddi hasarlar meydana geldi.

08.08.2022 - 08:37 | | İSTANBUL (İHA)
Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi

Kaza, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Piyale Bulvarı Okmeydanı Caddesi’nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan 4 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.

Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi


Kazazedeler yol kenarında polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Yol ortasında duran araçlar ise adeta başka kazalara davetiye çıkardı.

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Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi

Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi