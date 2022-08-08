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İstanbul'da zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi çok sayıda yaralı var...

Eyüpsultan'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsünün de karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

08.08.2022 - 08:13 | | İHA
İstanbul'da zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi çok sayıda yaralı var...

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı noktada trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbulda zincirleme trafik kazası 7 araç birbirine girdi çok sayıda yaralı var...

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