Şişli’de bomba paniği! Çöp konteynerinin yanındaki şüpheli cisim maket çıktı
Şişli Fulya’da çöp konteynerinin yanında saatli dinamit lokumuna benzeyen bir cisim gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Bomba imha uzmanının yaptığı kontrolde şüpheli cismin maket olduğu belirlendi.
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Şişli’de çöp konteynerinin yanında bulunan şüpheli cisim, kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, saat 21.00 sıralarında Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, çöp konteynerinin kenarında üzerinde saat bulunan ve dinamit lokumuna benzeyen bir cisim gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve bölgeyi şerit çekerek kapattı. Ardından bomba imha uzmanları bölgeye sevk edildi.
BOMBA İMHA UZMANI İNCELEDİ
Koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli cismin yanına yaklaşarak inceleme yaptı. Kontroller sonucunda saatli dinamit lokumuna benzeyen cismin maket olduğu tespit edildi.
Maket, detaylı inceleme yapılmak üzere ekipler tarafından götürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik şeridini kaldırmasının ardından bölgede hayat normale döndü.