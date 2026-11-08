Bakan Osman Aşkın Bak: Ana vatan Türkiye her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında

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KKTC’de düzenlenen Dostluk Kupası kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Barcelona’nın KKTC’de kamp yapmasının engellenmesinin ardından Türkiye’nin dört büyük kulübünün organizasyona destek verdiğini belirterek, "Çocuklarımızın spor yapmasının engellenmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş kulüplerinin başkanlarıyla bizzat görüştüğünü belirten Bak, "Dört takımımız burada; Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Sayın başkanları aradım. Böyle bir projenin olduğunu söylediğimde seve seve destek vereceklerini ifade ettiler ve çok mutlu oldular. Kendi teknik heyetlerine ve yöneticilerine talimat vererek kısa sürede bu organizasyonu gerçekleştirmemize destek oldular" diye konuştu.



"Bu izolasyonu, bu ambargoyu şiddetle kınıyoruz"

Barcelona’nın KKTC’ye kamp yapmak amacıyla gelmesinin planlandığını ancak Rum tarafının baskıları nedeniyle bu organizasyonun iptal edildiğini ifade eden Bak, "Tabii işin özü, Barcelona takımının buraya kamp yapmak için geleceğinin ifade edilmesi, ardından da Rum tarafının baskısıyla bunu iptal etmesi. Biz özellikle çocuklarımızın spor yapmasının engellenmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu izolasyonu, bu ambargoyu şiddetle kınıyoruz. Barcelona, kendilerine yapılan baskıdan dolayı gelemedi. Ama bizim dört büyük kulübümüz yürekleriyle beraber buradalar. Türk milleti burada" açıklamasını yaptı.



"Sayın Cumhurbaşkanımız spora çok büyük önem veriyor"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora büyük önem verdiğini vurgulayan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız spora çok büyük önem veriyor. Büyük spor yatırımları yapıldı, büyük stadyumlar gerçekleştirildi. Yine bir stadyumun da burada daha önce lansmanını yaptık. Onu da inşallah inşa edip buradaki spora büyük destek vereceğiz. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla lansman için geldiğimizde böyle bir süreç ifade edilmişti" dedi.

Organizasyonun Türkiye Futbol Federasyonu’nun desteğiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Bak, "Türkiye Futbol Federasyonu’yla da diyalog halindeyiz. Onların da desteğiyle bu organizasyon gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu’na da teşekkür ediyoruz. Sporun önünde engel olmamalı. Bu çocukların sevgisinin, coşkusunun, heyecanının ve hayallerinin engellenmesini kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.



"Çocukların gözlerindeki parıltı en önemli unsur"

Çocukların büyük kulüplerle karşılaşmasının önemine dikkat çeken Bak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Her bir sporcunun büyük takımlarda oynama hayali var. Büyük takımlarla maç yapma hayali var. Buradaki çocuklarımız inanıyorum ki ailelerine, arkadaşlarına Fenerbahçe’ye karşı U15 maçında oynadığını, gol attığını veya mücadele ettiğini anlatacak. Eve gidecek, anlatacak. İleride büyüdüğü zaman ‘Ben şu maçta oynamıştım, böyle yapmıştım’ diyecek. Aynı şekilde büyük takımlarımızdan gelen genç futbolcularımız da ‘Biz Kıbrıs’a gittik, şu takımı böyle yendik’ diye anlatacaklar."

KKTC’de uzun yıllar sonra gerçekleştirilen organizasyonun çocuklar açısından önemli olduğunu belirten Bak, "İfade edildiği gibi 1975 yılında yapılan turnuvadan sonra bu turnuva gerçekleştiriliyor. Federasyon Başkanı da ifade etti. Hakikaten çok önemli. Çocuklarımıza moral oluyor. Onların yalnız olmadıklarının, izole edilmediklerinin bir kanıtı" dedi.

Diğer spor branşlarında da KKTC ile iş birliğinin sürdüğünü kaydeden Bak, "Biz diğer branşlarda da diğer federasyonlarımızla ortak iş birliği yapıyoruz. A Milli Takımımızda Kıbrıslı sporcu var, yüzmede var, badmintonda var, diğer branşlarda var. Ortak kamplar yapıyoruz. Bunların sayısını artıracağız. Takımlarımızın burada daha çok bulunmalarını, daha çok kamp yapmalarını, altyapı takımlarının burada olmalarını arzu ediyoruz" açıklamasını yaptı.



"Burada çok güzel bir sinerji oluştu"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın da organizasyona katıldığını belirten Bak, "Hakikaten tablo güzeldi. Serdal Adalı Başkan’a da teşekkür ediyoruz. O da geldi. Kendisinin zaten burayla bağlantısı geçmişten beri çok güçlü. Çocuklar onunla fotoğraf çektirdiler, sohbet ettiler. Diğer başkanlar da gelmek istiyorlardı ancak kendi programları vardı. İnşallah başka zaman onlar da gelirler. Burada güzel bir sinerji oluştu" ifadelerini kullandı.

Organizasyonda en önemli unsurun çocukların mutluluğu olduğunu vurgulayan Bak, "En önemli şey çocukların gözlerindeki parıltı, onların mutlu olması, bu heyecanı yaşaması ve yalnız olmadıklarını hissetmeleri. İnanılmaz güzel bir tablo oldu. Ben de çok mutlu oldum. Maçların hepsini takip ediyoruz, sonuna kadar da takip edeceğiz. Bugün burada bir şölen vardı" dedi.



"Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

Dört büyük kulübe bir kez daha teşekkür eden Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tekrar büyük kulüplerimize, Fenerbahçe’ye, Galatasaray’a, Beşiktaş’a ve Trabzonspor’a gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakan da mutlu oldu. Herkes mutlu oldu. Güzel bir tabloydu. Sizlere de, TRT’ye ve diğer basın kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Bence güzel bir atmosferdi. Ana vatan Türkiye her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında, yavru vatanın yanında. Daha çok sporda ortak dili kullanmalıyız. Sporun birleştirici gücünü, iyileştirici gücünü kullanmalıyız. Bu bir ortak dil. Bu gençlerin, bu çocukların dünyanın neresinde olursa olsun spora ulaşmaları, spor yapmaları engellenmemeli. İşte o yüzden de sporun bu ortak dilini, birleştirici gücünü anlatmamız gerekiyor. Bugün buradaydık. Güzel bir program oldu. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum."