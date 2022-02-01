NKÃœ Ziraat FakÃ¼ltesi Biyosistem MÃ¼hendisliÄŸi Arazi ve Su KaynaklarÄ± Ana Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Orta, geÃ§en hafta Ä°stanbul'un son 50 yÄ±ldÄ±r ilk kez iyiÂ dÃ¼zeyde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu durumun yer altÄ± ve yer Ã¼stÃ¼ sularÄ±na da Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°stanbul'daki barajlarÄ±n doluluk oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 55'ler civarÄ±nda olduÄŸunu belirten Orta, "GeÃ§miÅŸ yÄ±llara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu tarihte yani daha Ã¶nceki yÄ±llarda bu barajlarÄ±n yÃ¼zde 70-80 dÃ¼zeyinde dolu olduÄŸunu da gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k, 30'lara dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ de vakidir. Bu vesileyle Ä°stanbul'da bu son yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n o bÃ¶lgedeki sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± Ã¶nemli dÃ¼zeyde azaltacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

'TRAKYA'DA Ã–NEMLÄ° BESLENME YOK'

Prof. Dr. Orta, Ä°stanbul'a oranla Trakya'da durumun Ã§ok farklÄ± olduÄŸunu dile getirerek, "Trakya'nÄ±n ortasÄ±nda kalan ki, Orta Trakya diyebileceÄŸimiz, bizim yÄ±llardan beri bÃ¼tÃ¼n idarecileri uyarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, tehlikeli dÃ¶rtgen diye bahsettiÄŸimiz Ã‡erkezkÃ¶y, Ã‡orlu, LÃ¼leburgaz, MuratlÄ± dÃ¶rtgeni ciddi bir kuraklÄ±k yaÅŸÄ±yor. Ben bunu buraya yÃ¼klenen sanayiye baÄŸlÄ±yorum ve ciddi bir Ä±sÄ±nma yaÅŸÄ±yoruz bu bÃ¶lgede. Yani bu bÃ¶lgedeki sÄ±caklÄ±klar geÃ§miÅŸ yÄ±llarla kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 1-1,5 santigrat derece daha yÃ¼kseldi. Bu da yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± etkiledi ve bizim an itibariyle bu bÃ¶lgede hem yer altÄ± sularÄ±mÄ±zda hem de yer Ã¼stÃ¼ su kaynaklarÄ±mÄ±zda Ã¶nemli bir beslenme yok. Sadece tarÄ±msal anlamda baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda topraÄŸÄ±n Ã¼st 30 ila 50 santimetrelik katmanÄ±nda ÅŸu anda kÄ±ÅŸlÄ±k hububatÄ±n geliÅŸmesini saÄŸlayacak dÃ¼zeyde bir nem var. Gerek Ganoslar gerek Istrancalar yeterli dÃ¼zeyde tam Orta Trakya'da yaÄŸÄ±ÅŸ almadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in maalesef yer altÄ± su seviyesi tablolarÄ±nda herhangi bir yÃ¼kselme gÃ¶zlemleyemiyoruz ve yer Ã¼stÃ¼ su kaynaklarÄ±mÄ±zda da Ã¶nemli beslenmeler gerÃ§ekleÅŸmedi ÅŸu ana kadar" diye konuÅŸtu.

'SANAYÄ° CÄ°DDÄ° SU KULLANIYOR'

Trakya'nÄ±n, TÃ¼rkiye coÄŸrafyasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 3'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶yleyen Prof. Dr. Orta, hÄ±zlÄ± sanayi ve nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±ylaÂ Ã¼zerinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± nÃ¼fusun yÃ¼zde 20'yi geÃ§tiÄŸini kaydedipÂ ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ãœlke nÃ¼fusunun yÃ¼zde 20'sini, Ä°stanbul'un batÄ±sÄ±nÄ± da koyuyorum tabii, yÃ¼zde 20'yi aÅŸkÄ±n bir nÃ¼fus var ve bu nÃ¼fus tamamen sanayi iÃ§in buraya gelen bir nÃ¼fus. Bu sanayi tesisleri ciddi ÅŸekilde bir de su kullanÄ±yor. Sanayi hepimizin bildiÄŸi gibi tekstil sanayi, deri sanayi, yani Trakya'da konuÅŸlanan sanayi sektÃ¶rÃ¼ maalesef yer altÄ± su kaynaklarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok ciddi kullanan bir sektÃ¶r. Bir taraftan bu sanayiyle birlikte Hamitabat'ta bulunan doÄŸal gaz Ã§evrim santralimizin Ã§ok etkisi var bu Ä±sÄ±nmaya. Bu tÃ¼r bÃ¼yÃ¼k sanayi tesisleri bir yandan ortam sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼kseltirken bir yandan da kullandÄ±klarÄ± aÅŸÄ±rÄ± suyla Trakya'nÄ±n yaÅŸanabilirlik sÃ¼resini ciddi ÅŸekilde tehdit ediyorlar. Bu ikisine birden Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak ve frene basmak lazÄ±m. Hem bu tesislerin artÄ±k burada mevcudunun korunmasÄ± ve sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi yani yenilerinin getirilmesinden ziyade mevcut tesislerin Ã§ok iyi planlanmasÄ±, bunlarda kullandÄ±klarÄ± suyu mesela TÃ¼rkiye'de enteresan bir biÃ§imde biz sanayide suyu 1 proseste kullanÄ±yoruz. Amerika, Fransa gibi geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler 17 proseste kullanÄ±yor. 17 kez kullandÄ±ktan sonra tekrar arÄ±tarak doÄŸal yataÄŸÄ±na verirken, biz tek proseste kullanÄ±yoruz ve onu arÄ±tmadan veya arÄ±ttÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yleyerek gerÃ§ekte bunu saÄŸlamadan tekrar doÄŸal yataÄŸÄ±na veriyoruz. Bu sefer onlarca kat daha fazla suyun kirlenmesine ve bizlerin bunu kullanamamasÄ±na sebep oluyor. Gerek iÃ§me kullanma suyu gerek tarÄ±msal sulamada kullanÄ±mÄ±na olumsuz etki yaratan hadiseler oluyor"

'TRAKYA'YA SU DEPOLAMA YAPILMALI'

Bu tÃ¼r sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n yerinde ve kaynaÄŸÄ±nda Ã§Ã¶zecek tedbirlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtenÂ Prof. Dr. Orta, "Mutlaka sanayiyi burada frenleyerek, bu sanayi sektÃ¶rÃ¼nden suyun daha rantabl kullanÄ±mÄ±nÄ±, daha akÄ±lcÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamamÄ±z gerekir sanayi tarafÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda. DiÄŸer taraftan da iÃ§me ve kullanma suyu saÄŸlayan yerel yÃ¶netimlere bakacak olursak Trakya ciddi bir nÃ¼fuslaÅŸÄ±yor. Burada da hÄ±zlÄ± bir biÃ§imde yer Ã¼stÃ¼ su kaynaklarÄ±nÄ± geliÅŸtirmeye yÃ¶nelmemiz lazÄ±m. Yani biz an itibariyle Trakya'da kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§me ve kullanma suyunun yÃ¼zde 85-90'Ä±nÄ± hala yer altÄ± sularÄ±ndan saÄŸlÄ±yoruz. Bizim kÃ¼rsÃ¼de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalara gÃ¶re 1000'in Ã¼zerinde potansiyel gÃ¶let ve baraj yerine sahip Trakya bÃ¶lgesinde, Trakya yÃ¶resinde bir an Ã¶nce su depolama yapÄ±larak, gÃ¶letleri ve barajlarÄ± geliÅŸtirerek bunlardan sulama amaÃ§lÄ±, hayvan iÃ§me suyu amaÃ§lÄ± ve yerleÅŸim yerlerinde iÃ§me ve kullanma suyu amaÃ§lÄ± yararlanmamÄ±z lazÄ±m" dedi.