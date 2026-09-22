Kış gelmeden hazırlık tamamlanıyor! Ağrı’da yaz sebzeleri kış sofraları için saklanıyor

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Kışlık sebze hazırlığı yapan Menekşe Sevinç, yazın taze ürünlerini kış aylarında da tüketebilmek için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Yazın bereketini kışa taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sebzeleri tek tek temizleyip ayıklıyor, yemeklik olarak hazırladıktan sonra poşetliyoruz. Daha sonra kışın kullanmak üzere derin dondurucuda saklıyoruz. Biraz zahmetli olsa da kışın kendi hazırladığımız sebzeleri sofralarımızda görmek bütün emeğimize değiyor. Bizim için bu sadece bir hazırlık değil, yıllardır sürdürülen güzel bir gelenek" dedi.