Çay nasıl demlenir? Evde yapılan en büyük hata itiraf edildi: Çay ocağı esnafı püf noktasını açıkladı

2

Yıllardır çay ocağı işleten Şaban Göğne, çayın hem sıcak hem de soğuk suyla demlenebileceğini belirterek, kendi tercihlerini soğuk sudan yana kullandıklarını söyledi. Göğne, "Çay hem sıcak suyla hem de soğuk suyla demlenir. Sıcak suyla demlenecekse önce demliğe su konulup üstüne çay atılması gerekiyor. Biz soğuk suyla çay demlemeyi tercih ediyoruz. Bunun nedeni, soğuk suyla demlenen çayın daha geç bayatlaması. Yavaş yavaş buharda piştiğinden demini güzel alıyor ve lezzetli oluyor" dedi.Evde çay demlerken yapılan en büyük hatanın çayın üzerine sıcak su dökmek olduğunu savunan Göğne, "Aynı çayı vatandaş evde demleyemiyor. Çünkü bizler kazanda yüksek derecede çay yapıyoruz. Evdeki demlik ve ocağı kullanmıyoruz. Yavaş demlenen çay, sıcak suda demlenen çaya göre daha lezzetli oluyor. Sıcak suyla demlenen çay erken çöküyor ve erken bayatlıyor" diye konuştu.