Whatsapp çöktü mü? Fotoğrafa erişim sorunu yaşanıyor

Whatsapp kullanıcıları; çıkartma, fotoğraf, GIF ve video gönderirken kesintilerle karşılaştı. Kullanıcılar mesajları gönderebilirken belge, resim ve diğer medya dosyalarını paylaşamadı.

Birçok kullanıcı Whatsapp'ta sorun yaşadığını bildirdi. ABD başta olmak üzere Türkiye'de de aynı sorunla karşılaşıldı. Kullanıcılar Whatsapp'ta yaşanan sorun sonrası Twitter'da birçok paylaşım yaptı.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan konuyla ilgili henüz Whatsapp'tan resmi açıklama gelmedi.