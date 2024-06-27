GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Whatsapp çöktü mü? Fotoğrafa erişim sorunu yaşanıyor

Whatsapp çöktü mü? Fotoğrafa erişim sorunu yaşanıyor

'Milyonlarca kullanıcı Whatsapp çöktü mü?' sorusunu soruyor. Whatsapp'ta mesajlar gönderilirken fotoğraflar gönderilemiyor. Konuyla ilgili Whatsapp'tan henüz resmi açıklama gelmedi. Yaklaşık 1 saat önce başlayan sorun devam ediyor.

27.06.2024 - 21:37 |
Whatsapp çöktü mü? Fotoğrafa erişim sorunu yaşanıyor

Whatsapp kullanıcıları; çıkartma, fotoğraf, GIF ve video gönderirken kesintilerle karşılaştı. Kullanıcılar mesajları gönderebilirken belge, resim ve diğer medya dosyalarını paylaşamadı.

Birçok kullanıcı Whatsapp'ta sorun yaşadığını bildirdi. ABD başta olmak üzere Türkiye'de de aynı sorunla karşılaşıldı. Kullanıcılar Whatsapp'ta yaşanan sorun sonrası Twitter'da birçok paylaşım yaptı.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan konuyla ilgili henüz Whatsapp'tan resmi açıklama gelmedi.

GÜNCEL HABERLER

Whatsapp çöktü mü? Fotoğrafa erişim sorunu yaşanıyor

Whatsapp çöktü mü? Fotoğrafa erişim sorunu yaşanıyor
Nihal Candan tahliye sürecini anlattı: Bilincim kapalıydı

Nihal Candan tahliye sürecini anlattı: Bilincim kapalıydı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz CNN Türk'te açıkladı: Enflasyonda geçiş süreci tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz CNN Türk'te açıkladı: Enflasyonda geçiş süreci tamamlandı