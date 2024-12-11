WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? İlk açıklama geldi
Dünyanın en büyük iletişim ve sosyal medya platformlarından WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor.
WhatsApp, Instagram ve Facebook kullanıcıları dünya genelinde mesaj gönderme ve alma işlemlerinde kesintiler yaşadığını bildirdi. Uygulama üzerinden yapılan iletişimde gecikmeler ve hatalar sıkça görülürken, bazı kullanıcılar mesajlarını tamamen gönderemedi. Durum, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcı, bağlantı problemleriyle karşılaştıklarını ifade etti.
AÇIKLAMA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." ifadelerini kullandı.
Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır.— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) December 11, 2024
Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. pic.twitter.com/kKvJH3VRD4