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WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? İlk açıklama geldi

Dünyanın en büyük iletişim ve sosyal medya platformlarından WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor.

11.12.2024 - 21:13 |
WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? İlk açıklama geldi

WhatsApp, Instagram ve Facebook kullanıcıları dünya genelinde mesaj gönderme ve alma işlemlerinde kesintiler yaşadığını bildirdi. Uygulama üzerinden yapılan iletişimde gecikmeler ve hatalar sıkça görülürken, bazı kullanıcılar mesajlarını tamamen gönderemedi. Durum, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcı, bağlantı problemleriyle karşılaştıklarını ifade etti.

WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü İlk açıklama geldi

AÇIKLAMA GELDİ 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

 

 

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