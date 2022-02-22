Ukrayna, Rusya ile yaşadığı kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Vladimir Zelenskiy ismi ise sık sık anılıyor. Böyle olunca Vladimir Zelenskiy hakkında yapılan aramalar da her geçen gün arıyor. Peki, Vladimir Zelenskiy kimdir? Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy kaç yaşında, evli mi, Türkiye ile ilişkisi nasıl?

VLADİMİR ZELENSKİY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE EVLİ Mİ?

Vladimir Zelenskiy 1978 yılında Ukrayna’nın Krivoy Rog şehrinde dünyaya geldi. ilkokulda iyi bir İngilizce eğitimi aldı, yüksek tahsilini ise hukuk üzerine yaptı. Ancak hukuk alanında 2 ay stajyerlik dönemi dışında hiç çalışmayan Zelenskiy, genç yaşta bir komedi grubunun üyesi oldu.

Zelenskiy, Sovyetler Birliği'nden bu yana eğlence sektöründe, sorulara komik cevaplar veren komedi grubu yarışması olan "Neşeli ve Yetenekliler Kulübü"nde (KVN) komedyenlik kariyerine başladı.

"Kvartal 95" ismini verdiği kendi grubu ile yarışmalara katılarak ve gösteriler düzenleyerek şöhreti yakalayan Zelenskiy, daha sonra hem Rusya hem de Ukrayna yapımı çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Zelenskiy, Ukrayna'da bir televizyon kanalında 2015'te oynadığı "Halkın Hizmetkarı" isimli dizi ile sıradan bir öğretmen iken bir video sayesinde kısa sürede halk kahramanı olarak Ukrayna Devlet Başkanlığına gelen bir karakteri canlandırdı.

Geçen yıl bu dizinden esinlenerek "Halkın Hizmetkarı" partisini kurup siyasete adım atan Zelenskiy, kısa sürede devlet başkanlığına adaylığını açıkladı.

Öte yandan Okul arkadaşı Yelena ile 2003'ten bu yana evli olan Zelenskiy’nin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

UKRAYNA’NIN CUMHURBAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ

Şubat başında bir araya gelen Erdoğan ve Zelenskiy yaptıkları açıklamalar açıklama olumlu ifadeler kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Zelenskiy, yaklaşık 3 saat 10 dakika süren ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan yaptığı konuşmada Ukrayna ve Rusya arasındaki krize değinerek, Türkiye'nin krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizdi. Erdoğan, “Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır” dedi.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce bugün kurulmuş olmasının bu ziyarete tarihi bir boyut kazandırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin hassas bir döneme tekabül ettiğinin altını çizerek, “Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Sayın devlet başkanı başta olmak üzere Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkartan mesajlarını takdirle karşılıyorum. Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır” dedi.

Zelenskiy, Türkiye ve Ukrayna arasında 30 yıl önce başlayan diplomatik ilişkilere değinerek, “Tam 30 yıl önce Ukrayna ve Türkiye diplomatik ilişkilerini tesis etmeye başladı. Bugün bu 30 yıldır süren dostluğumuzu güzel anlaşmalarla taçlandırdık. Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu anlaşmanın imzalanması, iş dünyası için yeni imkanlar, yatırım fırsatları ve refah düzeyinin artması demek. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 7 milyar dolarla bir rekor kırdı” dedi.

Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeni rekorlar kırma hedefine hızla ulaşılmasını sağlayacağını ifade eden Zelenskiy, “Ancak ülkelerimizde güvenlik ve barış olmadan bu mümkün değildir. Bundan dolayı bugünkü görüşülen konular arasında ülkemize karşı yapılan meydan okumalar ve bunlara yönelik atılacak barış adımları birinci sırada yer alıyordu. Ülkemizin toprak bütünlüğüne, egemenliğimize ve Kırım konusuna aktif destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Bu ziyaret Ukrayna'nın dostunun kimin olduğunu, kimin bizim yanımızda olduğunu gösteriyor. Bunu unutmayacağız ve yardıma ihtiyaç olduğunda her zaman hazır olacağız” dedi.

“SAVAŞIN NEREDE BİTECEĞİ ÖNEMLİ DEĞİL”

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yaparak iki ülke liderinin Türkiye'de görüşmesini sağlaması konusuna da değinen Zelenskiy, “Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim sebebiyle arabuluculuk yapan Türkiye'ye teşekkür ederim. Barış görüşmelerinin nerede yapılacağı, savaşa noktayı nerede koyacağımız önemli değildir. Önemli olan barıştır” ifadelerini kullandı.

Baykar Makina tarafından üretilen insansız hava araçlarının Ukrayna'da üretileceğini duyuran Zelenskiy, “Baykar Makina'nın üretimini Ukrayna'da başlatacağız, genişleteceğiz ve yeni istihdamlar sağlayacağız” dedi.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan ve Zelenskiy baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlerken, toplantı öncesi Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı.