Rusya ile Ukrayna arasında kriz! Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan Rusya lideri Putin’e dünyadan tepki yağdı. Bu gelişmelerin ardından Ukrayna ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Ukrayna nüfusu 2022 kaç? Ukrayna yüzölçümü nedir? Ukrayna para birimi nedir? Ukrayna ne zaman kuruldu? Ukrayna NATO Ülkesi mi? Ukrayna Avrupa Birliği ülkesi mi? İşte detaylar…

UKRAYNA NÜFUSU KAÇ?

Ukrayna nüfusu 2021 yılında 43,485,809’dur. Ukrayna’da nüfus 2020 yılına göre %0.59 oranında azalış göstermiştir. Ukrayna’nın en kalabalık şehri Kiev’dir, en az nüfusa sahip bölgesi ise Kaluş’tur. Ukrayna’da kilometrekareye 75 kişi düşmektedir.

UKRAYNA HANGİ DİLLERİ KONUŞMAKTADIR?

Ukrayna’nın resmi dili Ukraynaca’dır. Bunun yanında Rusça da özellikle doğu ve kuzey Ukrayna’da yaygın olarak konuşulmaktadır.

Ukrayna nüfusunun ortalama yüzde 67.5’i Ukraynaca konuşurken yüzde 29.6’sı Rusça konuşmaktadır. Ancak çoğu Ukraynalı Rusçayı ikinci dil olarak bilmektedir. Ek olarak, Ukrayna’nın belirli bölgelerinde “Surzhyk” denilen Rusça ve Ukraynacanın entegre olduğu bir konuşma tarzı görülmektedir.

UKRAYNA PARA BİRİMİ NEDİR?

Ukrayna’nın para birimi (UAH) Grivna’dır.

UKRAYNA NE ZAMAN KURULDU?

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Ukrayna'nın batı kısmı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile birleşti ve tüm ülke Sovyetler Birliği'nin bir parçası oldu. Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 24 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını kazandı.

UKRAYNA NATO ÜLKESİ Mİ?

Kiev'i yakın bir müttefik olarak gören NATO, 2008'deki bir zirvede Ukrayna'ya üyelik sözü verildi. 14 Haziran 2021'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) üye olacağını ve bu durumun NATO liderleri tarafından doğrulandığını ifade etti. Ancak Rusya bu karara net bir şekilde karşı çıkıyor ve bunun 'savaş ilanı' olarak değerlendiriyor.

UKRAYNA TARİHİ

Günümüz Ukrayna’sında tarihte ilk devleti kuran topluluğun İskitler olduğu kabul ediliyor. MÖ 3. yüzyılda bugünkü Ukrayna topraklarına yerleşerek kendi devletlerini kuran ikinci kavim olan Gotlar, 375 yılında Hunlar karşısında bozguna uğradı.

Hunların egemenliğinin ardından 5. yüzyılın sonlarında Slav kavimleri Ukrayna topraklarına yerleşti. Daha sonra Ukrayna toprakları pek çok Slav kavimine yurt oldu.

Kiev, 882-1132 yılları arasında hüküm süren, Beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna’nın atası sayılan Kiev Knezliği’nin (Kievskaya Rus) başkenti idi.

Prens I.Vladimir, 988 yılında Bizans’tan Hristiyanlığı kabul ederek devlet dini haline getirdi.

12’nci-13’üncü yüzyıllarda Kiev Rusya’sının dağılarak bağımsız prenslikler haline gelmesiyle, bugünkü Ukrayna’nın toprakları Moskova ve Belarus’un hakimiyeti altına girdi. Daha sonra Ukrayna tarihinde Galiçya-Volınya Prensliği, egemen bir devlet olarak ortaya çıktı.

Yüzyıllar boyunca Litvanya ve Polonya ile bağımsızlık mücadelesi veren Ukrayna, Bogdan Hmelnitski’nin önderliğinde Kazakların Lehistan’a karşı başlattığı büyük ayaklanmanın sonucunda, 16’ıncı ve 18’inci yüzyıllar arasında Avrupa haritasında, askeri ve idari yönetimler topluluğu olan Zaporojye Seçi olarak yeniden yerini aldı.

1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşları sonucunda, Ukrayna’nın güneybatı ve orta batısını kapsayan tarihi Podolya bölgesinde Osmanlı Devleti egemenliğinde Podolya Eyaleti kuruldu.

1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı ‎sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile Kırım Hanlığı ve Rusya Çarlığı arasında Kırım’da Bahçesaray Anlaşması imzalandı. 20 yıllığına geçerli olması kabul edilen anlaşmaya göre, Ukrayna’dan geçen Dnyepr Nehri, Rus Çarlığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında sınır olarak belirlendi. Bunun sonucunda Zaporojye Osmanlı egemenliğine girdi. Bölgede Osmanlı egemenliği 1699 Karlofça Anlaşması’na kadar sürdü.

Uzun yıllar Rusya, Polonya, ardından da Avustuya-Macaristan’ın himayesi altında olan Ukrayna toprakları, I. Dünya Savaşı sırasında Rusya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun çarpışmalarına sahne oldu.

1917 Sosyalist Ekim Devrimi’nin ardından, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Sosvyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) içinde yerini aldı.

2. Dünya Savaşı sırasında Ukrayna topraklarının neredeyse tamamı Nazi Almanyası tarafından işgal edildi. Nazi katliamları Ukrayna’da en şiddetli şekilde kendini gösterdi. Savaş boyunca ülkede partizan savaşları boy gösterdi. Ukrayna 1944 yılında Nazi işgalinden kurtarıldı. Savaşta 5 milyon Ukraynalı hayatını kaybetti. Ülkede 700 şehir ve 28 bin köy harap oldu.

Ukrayna Sosyalist Cumhuriyeti’ne 1945 yılında Zakarpatya, 1954’de Kırım dahil oldu.

Ukrayna 1986 yılında, tarihin en büyük nükleer felaketlerinden biri olan Çernobil faciasını yaşadı.

Sovyetler Birliği’nde 1990’lara gelinirken “yeniden yapılanma” adı altında yaşanan çözülme sürecinde, tüm diğer eski Sovyet ülkelerinde olduğu gibi Ukrayna’da da milliyetçi dalga yükelişe geçti.