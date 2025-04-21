'Jigolo internet sitesine üye oldunuz' tuzağı! Dolandırıcılara eş zamanlı baskın

Nevşehir’de ikamet eden A.K.’yi arayan çete üyeleri, "Jigolo internet sitesine üye oldunuz. Bu nedenle üyelik sözleşmesinden doğan vergi borcunuz bulunmakta. Hakkınızda icra takibi başladı. Dosya şu anda arabulucuda. Ödemek isterseniz arabulucu avukatlarımız sizinle iletişime geçsin" diyerek güven sağlamaya çalıştı. Daha sonra çete üyeleri A.K.’yi tekrar arayarak kendilerini arabulucu avukat olarak tanıttı.

Arabulucu avukat olduğunu iddia eden şahıs, toplam dosya borcunun 540 bin lira olduğunu, bu bedeli ödemesi halinde dosyanın kapanacağını söylemesi üzerine, şahıs 540 bin lirayı istenilen banka hesabına havale etti.

Daha sonra dolandırıldığını fark eden A.K.’nin şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan çetenin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

PARALARI TERÖR ÖRGÜTÜNE AKTARMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda 12 ilde yaklaşık 56 kişiyi aynı yöntemle dolandıran çetenin yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı ve elde edilen paranın da PKK terör örgütüne aktarıldığı belirlendi.

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Çete liderliğini PKK Terör örgütü üyeliğinden arama kararı olan M.D.’nin yaptığı 19 kişilik çeteye yönelik Eskişehir ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda PKK terör örgütü üyeliğinden arama kararı bulunan M.D.’nin Fransa’da ikamet ettiği belirlenirken 19 kişiden 15’i gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 15 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Firari olan 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.