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Gündem Valilik son dakika duyurdu: Sokağa çıkmayın...
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Valilik son dakika duyurdu: Sokağa çıkmayın...

Yoğun kar yağışı sonrası son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sinop Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' için çağrı yapıldı.

19.01.2022 - 21:33 |
Valilik son dakika duyurdu: Sokağa çıkmayın...

Yapılan duyuruda, “Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz” denildi.

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