Valilik son dakika duyurdu: Sokağa çıkmayın...
Yoğun kar yağışı sonrası son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sinop Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' için çağrı yapıldı.
19.01.2022 - 21:33 |
Yapılan duyuruda, “Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz” denildi.