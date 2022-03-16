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Vali Yerlikaya: Kahraman vatan evlatlarÄ±na borcumuzu ödeyemeyiz

Ä°stanbul'da 5 ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve 13 gaziye Devlet Ã–vÃ¼nÃ§ MadalyasÄ± verildi. TÃ¶rende konuÅŸan Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Åžehitlerimiz bizim ÅŸeref payemiz, gazilerimiz onurumuzdur. BugÃ¼n 780 bin kilometrekarelik vatan topraÄŸÄ±nda,Â  bayraÄŸÄ±mÄ±z Ã¶zgÃ¼rce dalgalanÄ±yorsa, bizler hÃ¼r ve Ã¶zgÃ¼rce hayatÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorsak, bu fazilet ve nimetler hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz aziz ÅŸehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir. Ne yaparsak yapalÄ±m kahraman vatan evlatlarÄ±na minnet borcumuzu Ã¶deyemeyiz" dedi.Â Â

16.03.2022 - 16:38 | | GÃ¶kÃ§e KARAKÃ–SE - Osman BAKIR / Ä°STANBUL, (DHA)
Vali Yerlikaya: Kahraman vatan evlatlarÄ±na borcumuzu ödeyemeyiz

Ä°stanbul ValiliÄŸi'nde Devlet Ã–vÃ¼nÃ§ MadalyasÄ± Tevcih TÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, dÃ¼zenlenen tÃ¶ren ile 5 ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve 13 gaziye Devlet Ã–vÃ¼nÃ§ MadalyasÄ± ve BeratlarÄ±nÄ± verdi. Devlet Ã–vÃ¼nÃ§ MadalyasÄ± Tevcih TÃ¶reni'ne Vali Yerlikaya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 1. Ordu KomutanÄ± Korg. Kemal Yeni, Ä°BB BaÅŸkan Vekili HÃ¼seyin Aksu, 3. Kolordu KomutanÄ± Korg. Levent ErgÃ¼n, Vali YardÄ±mcÄ±larÄ±, Ä°lÃ§e KaymakamlarÄ±, Ä°l Jandarma KomutanÄ± TÃ¼mg. Yusuf Kenan TopÃ§u, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zafer AktaÅŸ, Ä°lÃ§e Belediye BaÅŸkanlarÄ±, ilgili kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n temsilcileri, ÅŸehit aileleri ve gaziler katÄ±ldÄ±.Â Â 

ÅžEHÄ°TLERÄ°MÄ°Z ÅžEREF PAYEMÄ°Z, GAZÄ°LERÄ°MÄ°Z ONURUMUZDURÂ 

SaygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸlayan tÃ¶renin ardÄ±ndan konuÅŸan Vali Yerlikaya, "Åžehitlerimiz bizim ÅŸeref payemiz, gazilerimiz onurumuzdur. Bu madalya ve beratlar elbette yapÄ±lan fedakÃ¢rlÄ±klarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olamaz. Bir insanÄ±n, vatanÄ± uÄŸruna canÄ±ndan geÃ§mesine bu dÃ¼nyada paha biÃ§mek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. BugÃ¼n, 780 bin kilometrekarelik vatan topraÄŸÄ±nda bayraÄŸÄ±mÄ±z Ã¶zgÃ¼rce dalgalanÄ±yorsa, bizler hÃ¼r ve Ã¶zgÃ¼rce hayatÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorsak, bu fazilet ve nimetler, hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz aziz ÅŸehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir" dedi.Â 

NE YAPARSAK YAPALIM BORCUMUZU Ã–DEYEMEYÄ°ZÂ 

Yerlikaya, "Ne yaparsak yapalÄ±m, kahraman vatan evlatlarÄ±na minnet borcumuzu Ã¶deyemeyiz. Bizim inancÄ±mÄ±zda vatanÄ±, milleti, inancÄ± iÃ§in canÄ±ndan geÃ§enlerin makamÄ± ÅŸehitliktir. Peygamber Efendimiz hadis-i ÅŸeriflerinde ÅŸehitlik iÃ§in: "Ãœmmetime aÄŸÄ±r gelmeyecek olsaydÄ±, hiÃ§bir seriyyeden geri kalmaz, hepsine katÄ±lÄ±rdÄ±m. Allah yolunda ÅŸehit olmak, sonra diriltilip tekrar ÅŸehit olmak, yine diriltilip tekrar ÅŸehit olmak isterdim" buyuruyor. Sizler Gazi olmanÄ±n ÅŸerefine nail olmuÅŸ kahramanlarÄ±mÄ±zsÄ±nÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.Â 

GAZÄ°LÄ°K Ã–MÃœR BOYU TAÅžINACAK BÄ°R ÅžEREFTÄ°RÂ 

KonuÅŸmasÄ±nda Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n bir sÃ¶zÃ¼nden Ã¶rnek veren Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n ifadeleriyle "Gazilik, Ã¶mÃ¼r boyu taÅŸÄ±nacak bir ÅŸereftir!" Anadolu'da bin yÄ±l Ã¶nce Sultan Alparslan'la Malazgirt'te baÅŸlayan, Osman Gazilerden, Fatihlere, Yavuzlara, Gazi Mustafa Kemallere uzanan bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelemizdeki her bir ÅŸehidimiz, her bir gazimiz, bu topraklarÄ± bizim kÄ±lan silinmez mÃ¼hÃ¼rlerdir" diye konuÅŸtu.Â Â 

ASIM'IN NESLÄ° BURADAÂ 

2 gÃ¼n sonra 18 Mart Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ olduÄŸunu hatÄ±rlatan Yerlikaya, "Ã‡anakkale herhangi bir savaÅŸ deÄŸildi. Bir milletin var oluÅŸ mÃ¼cadelesiydi. Ã‡anakkale iÃ§in Mehmet Akif; 'AsÄ±m'Ä±n nesli diyordum ya, nesilmiÅŸ gerÃ§ek. Ä°ÅŸte Ã§iÄŸnetmedi namusunu, Ã§iÄŸnetmeyecek' diyordu ya. BugÃ¼n AsÄ±m'Ä±n nesli ete kemiÄŸe bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸ olarak, ÅŸehitlerimizin kÄ±ymetli emanetleri ve kahraman gazilerimizle burada" ifadelerini kullandÄ±.Â Â 

HER TÃœRLÃœ Ä°MKANIMIZLA AÄ°LELERÄ°N YANINDAYIZÂ 

Vali Yerlikaya, "Bize dÃ¼ÅŸen en Ã¶nemli vazife, ÅŸehitlerimizin emaneti kÄ±ymetli ailelerini ve gazilerimizi asla ihmal etmemek. Åžehit yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n ve gazilerimizin her daim yanlarÄ±nda olmak. Hamdolsun, her tÃ¼rlÃ¼ imkÃ¢nÄ±mÄ±zla yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, olmaya da devam edeceÄŸiz.Â  Åžehit ailelerimize vatan topraÄŸÄ±na sÄ±rladÄ±klarÄ± evlatlarÄ±nÄ±n, eÅŸlerinin, kardeÅŸlerinin, babalarÄ±nÄ±n asla dinmeyeceÄŸini bildiÄŸim yÃ¼rek acÄ±larÄ± iÃ§in, sabÄ±rlar diliyorum. Sizlere takdim edeceÄŸimiz Devlet Ã–vÃ¼nÃ§ MadalyasÄ±'nÄ±n bu devletin, bu milletin bir vefa niÅŸanesi olarak nesilden nesile gururla, kÄ±vanÃ§la aktarÄ±lmasÄ±nÄ± temenni ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.

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