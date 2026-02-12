Üzerine çığ düşen araçtaki 4 personel kurtarıldı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü sınırlarında bulunan verici istasyonunda meydana gelen arızaya müdahale etmek üzere istasyona intikal halinde olan, içerisinde 4 personelin bulunduğu aracın üzerine çığ düştü. Çığ olayının ardından araçta bulunan personel kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye paletli araçla AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu 4 personel bulundukları noktadan alınarak güvenli alana ulaştırıldı.

Çığ bölgesinde herhangi bir vatandaşın bulunmadığı tespit edilirken, bölgede oluşabilecek risklere karşı jandarma ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alındı.