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Ordu'da ihtiyacı belediye değil vatandaşlar belirliyor: Sosyal markette isteyen istediğini alıyor

06.07.2026 - 15:56Güncellenme Tarihi:

Ordu Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 5 yıldır hizmet veren Sosyal Market uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar, hazır yardım kolileri yerine kendi ihtiyaçlarını seçebiliyor. Sosyal Market'ten her ay bin 265 ihtiyaç sahibi aile faydalanabiliyor.

1Ordu'da ihtiyacı belediye değil vatandaşlar belirliyor: Sosyal markette isteyen istediğini alıyor

Vatandaşlar, gıdadan giyime, temizlik ürünlerinden kırtasiyeye kadar yüzlerce ürün arasından öncelikli ihtiyaçlarını kendileri belirleyerek alışveriş yaparken, ihtiyaç duymadıkları ürünleri almak zorunda kalmıyor. Sosyal Market, şehirdeki marketleri aratmayan ürün çeşitliliğiyle vatandaşlara alışverişlerini normal bir market ortamında yapma imkânı sunuyor. Uygulamanın, sosyal yardım hizmetlerinden faydalanan vatandaşların kendilerini daha rahat hissetmelerine katkı sağladığı belirtildi.

2Ordu'da ihtiyacı belediye değil vatandaşlar belirliyor: Sosyal markette isteyen istediğini alıyor

Sosyal Market hizmetinden yalnızca ihtiyaç sahibi aileler değil, Ordu'da eğitim gören üniversite öğrencileri de yararlanıyor. Öğrenciler, ihtiyaç duydukları ürünleri ücretsiz temin ederek bütçelerine destek sağlıyor.

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3Ordu'da ihtiyacı belediye değil vatandaşlar belirliyor: Sosyal markette isteyen istediğini alıyor

Öte yandan, merkeze uzak ilçelerde yaşayan vatandaşlar için de mobil uygulama hizmeti sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen sistem sayesinde ihtiyaç sahipleri istedikleri ürünleri uygulama üzerinden seçebiliyor, hazırlanan siparişler ise adreslerine teslim ediliyor.

4Ordu'da ihtiyacı belediye değil vatandaşlar belirliyor: Sosyal markette isteyen istediğini alıyor

Öte yandan açıldığı günden bu yana binlerce vatandaşa destek sağlayan Sosyal Market'ten her ay bin 265 ihtiyaç sahibi ailenin faydalandığı bildirildi.