Ordu'da ihtiyacı belediye değil vatandaşlar belirliyor: Sosyal markette isteyen istediğini alıyor

3

Öte yandan, merkeze uzak ilçelerde yaşayan vatandaşlar için de mobil uygulama hizmeti sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen sistem sayesinde ihtiyaç sahipleri istedikleri ürünleri uygulama üzerinden seçebiliyor, hazırlanan siparişler ise adreslerine teslim ediliyor.