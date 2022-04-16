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Uyuşturucu şüphelisi dehşet saçtı! 1'i komiser, 2 polis yaralandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan şüpheli, eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği biri komiser, 2 polis yaralandı. Göğsünden vurulan polis memurunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

16.04.2022 - 13:24 | | Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Uyuşturucu şüphelisi dehşet saçtı! 1'i komiser, 2 polis yaralandı

Olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan Süleyman Işık’ın evinde olduğunu saptayan polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Süleyman Işık, dama çıkıp, pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla bir komiser sırtından, bir polis memuru ise göğsünden yaralandı.

Uyuşturucu şüphelisi dehşet saçtı 1i komiser, 2 polis yaralandı

İhbar üzerine bölgeye takviye polis ekipleriyle ambulans sevk edildi. Yaralı polisler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Terastan atlayıp 500 metre kaçtıktan sonra bir eve girdiği belirlenen Süleyman Işık, özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

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