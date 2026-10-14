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Asırlık tarih bilimle buluşuyor! UNESCO mirası Beçin için harekete geçildi, büyük dönüşüm başlıyor

14.10.2026 - 08:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Muğla'nın Milas ilçesindeki Beçin Antik Kenti'nde süren restorasyon çalışmaları kapsamında Kızılhan'ın restore edilerek sosyal bilimler alanında yaz okulu, konferans ve sempozyumlarda kullanılması planlanıyor.

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1Asırlık tarih bilimle buluşuyor! UNESCO mirası Beçin için harekete geçildi, büyük dönüşüm başlıyor

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, kazı alanında bu yıl ağırlıklı olarak koruma ve restorasyon çalışmalarına odaklandıklarını söyledi.İç kalenin girişinin karşısındaki mezarlıkta bulunan 1 No'lu Anonim Türbe'nin restorasyonunun tamamlandığını belirten Pektaş, medrese ve caminin karşısındaki Kızılhan'daki çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti.Pektaş, Kızılhan'ın Menteşe Beyliği döneminde 14. veya 15. yüzyılda inşa edilen anıtsal bir yapı olduğunu belirtti.

2Asırlık tarih bilimle buluşuyor! UNESCO mirası Beçin için harekete geçildi, büyük dönüşüm başlıyor

Tek avlulu ve iki katlı Kızılhan'ın Anadolu'da bu özellikleri bir arada taşıyan tek örnek olduğunu vurgulayan Pektaş, "Dolayısıyla ünik bir örnektir Türk mimarisi için ve özellikli de bir yapıdır." dedi.Üst kattaki kubbeler ile alt kattaki tonozun çökmüş durumda olduğunu dile getiren Pektaş, restorasyon kapsamında kubbe, tonoz ve duvarların onarıldığını kaydetti.

3Asırlık tarih bilimle buluşuyor! UNESCO mirası Beçin için harekete geçildi, büyük dönüşüm başlıyor

Çalışmalarda büyük ölçüde yapının kendi malzemelerinin kullanıldığına dikkati çeken Pektaş, şöyle konuştu:"Burada büyük oranda tamamlama işlemlerine girmiyoruz. Ayakta olan duvarların sağlamlaştırılmasını yaptık. Kubbelerin ve tonozların tamamlamasını da buradaki Beçin Antik Kenti'nde dağınık vaziyette bulunan kendi malzemesi olan taşlarla, tuğlalarla gerçekleştirdik."

4Asırlık tarih bilimle buluşuyor! UNESCO mirası Beçin için harekete geçildi, büyük dönüşüm başlıyor

Restorasyon çalışmalarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının destekleriyle sürdürüldüğünü belirten Pektaş, Kızılhan'ın restorasyonunun gelecek yılın başlarında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

5Asırlık tarih bilimle buluşuyor! UNESCO mirası Beçin için harekete geçildi, büyük dönüşüm başlıyor

Pektaş, restorasyonun ardından yapının sürekli kullanılan bir mekan olmasını istediklerini belirterek, "Kızılhan'ın restorasyonunun tamamlanmasından sonra burayı sosyal bilimler alanında yaz okulu faaliyetlerinin yürütüldüğü bir mekan olarak kullanmayı düşünüyoruz. Çeşitli konferansların, sempozyumların düzenlendiği bir yer olacak." dedi.

6Asırlık tarih bilimle buluşuyor! UNESCO mirası Beçin için harekete geçildi, büyük dönüşüm başlıyor

Böylece tarihi yapının korunmasının yanı sıra kullanılmasını da sağlayacaklarını ifade eden Pektaş, çalışmaların Türk arkeolojisi, mimarisi ve sanat tarihi açısından önemli bir yapının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

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