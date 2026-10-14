Asırlık tarih bilimle buluşuyor! UNESCO mirası Beçin için harekete geçildi, büyük dönüşüm başlıyor

2

Tek avlulu ve iki katlı Kızılhan'ın Anadolu'da bu özellikleri bir arada taşıyan tek örnek olduğunu vurgulayan Pektaş, "Dolayısıyla ünik bir örnektir Türk mimarisi için ve özellikli de bir yapıdır." dedi.Üst kattaki kubbeler ile alt kattaki tonozun çökmüş durumda olduğunu dile getiren Pektaş, restorasyon kapsamında kubbe, tonoz ve duvarların onarıldığını kaydetti.