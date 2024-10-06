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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü! Bina boşaltıldı

Üsküdar'da inşaat istinat duvarının yol ile birlikte çökmesi sonucu bölgedeki bir bina boşaltıldı, sokak kullanıma kapatıldı.

06.10.2024 - 08:47 | | AA
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü! Bina boşaltıldı

Küçüksu Mahallesi Tüylüoğlu Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı yol ile birlikte çöktü. Bunun üzerine sokakta bulunan bir bina tedbiren boşaltıldı.

Çökmeyle birlikte su borusunun patlaması nedeniyle bölgede su kesintisi yapılarak sokak kullanıma kapatıldı.

Sokağa giriş çıkışlar demir bariyerlerle kapatılırken, emniyet ekiplerinin olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

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